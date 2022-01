¿Qué se hará para recuperar las deterioradas vías de Cali este año?, habla infraestructura

El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, afirmó que este año se esperan recuperar entre 250 km y 300 km de la malla vial deteriorada de la ciudad, con una nueva técnica que están implementando.



En cuanto a nuevas obras, dijo que este año se seguirá trabajando en la ampliación de la carrera 80 y se licitará el puente de Chipichape. También buscarán dejar los estudios de factibilidad para la nueva vía que se pretende construir para llegar al km 18.

¿El 2021 fue para la cartera que usted dirige lo esperado?, ¿qué quedó pendiente?

Siempre vamos a quedar en deuda porque la ciudad tiene un atraso muy grande en su recuperación de la malla vial y cualquier dinero que haya es poco para el atraso que tenemos acumulado. En cuanto al presupuesto que me asignaron, estoy satisfecho, pero no nos podemos conformar con eso, la ciudad está muy afectada en su malla vial. Yo esperaría en este año avanzar bastante en lo que es la recuperación.



Cali tiene más de 500 barrios, estamos proponiendo al Alcalde ejecutar obras en 48 de esos barrios que son emblemáticos, donde hace más de 30 0 40 años no se ha hecho ninguna inversión, ni se hace ningún mantenimiento.

¿Cuándo nos vamos a poner al día en el mantenimiento de la malla vial si no tenemos los suficientes recursos?

Hay una frase que maneja el doctor Jorge Iván Ospina que yo comparto, tenemos que tener creatividad, para que los pocos recursos que tenemos sean usados de forma innovadora. Sabemos que por lo que más sufre la gente es por las vías en mal estado, ese sentimiento tiene que tener una respuesta y la respuesta es la ejecución de las ‘obras de corazón’ en diferentes partes de la ciudad, nosotros nos proponemos recuperar eso y decirle al ciudadano que vamos a llegar a los barrios.

¿Qué inversiones se tienen proyectadas en los barrios?

Nosotros anteriormente para recuperar una vía teníamos que esperar la reposición del alcantarillado. Hacíamos grandes excavaciones y eso representaba grandes cifras, ahora no vamos a llegar hasta el nivel de alcantarillado, vamos a llegar al nivel de la carpeta asfáltica. Esta Secretaría pudo demostrar en 5 barrios de la ciudad que ese proceso se puede hacer y está funcionando, consiste en levantar la carpeta que está en mal estado, la que esté en contacto con el agua, con los vehículos, esa se cambia por una carpeta nueva, todo esto a través de un proceso de fresado y se coloca una nueva carpeta.



Con esto podemos tener más cobertura, más volumen, más área de trabajo y con eso podemos decirle a la ciudad que en un año, podemos recuperar más de 300 km de vías.

¿Con esto se afectaría la calidad de las obras?

Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que sea sostenible, el proceso se llama vías eco sostenibles. Eco porque es un fresado que se recupera y sostenible porque tiene una duración entre 5 y 10 años. En ningún momento se va afectar la calidad, lo estamos optimizando, es una innovación a un proceso, porque la estructura de un pavimento es base, sub base y carpeta asfáltica, pero la base y sub base está consolidada lo que se ha afectado es la capa de rodadura. Si usted pasa por un barrio y tiene una serie de huecos o piel de cocodrilo, lo que está afectado realmente es la carpeta asfáltica y eso es lo que reparamos, la estructura no está dañada, salvo algunas excepciones.

¿Qué plata se tiene disponible para este año?

En el último trimestre del 2021 recibimos recursos para hacer unos contratos y en este momento están en plena ejecución, son $40.000 millones. Estamos en 18 frentes de trabajo para recuperar vías en los barrios San Fernando, Santa Isabel, Miraflores, vías rurales, y los corregimientos también serán beneficiados. Durante los primeros tres meses del 2022 terminaremos esta ejecución y para el segundo trimestre del 2022 tenemos un proceso contractual de $60.000 millones que los vamos a emplear en los 48 barrios que hemos mencionado.

¿Finalmente se terminó la obra en la vía Cali- Jamundí?

Ya todo está terminado, se está haciendo la señalización y demarcación y terminaremos el mes de enero en condiciones ya de seguridad.

¿Por qué todavía se siguen haciendo obras que superan los costos iniciales y los tiempos previstos?

El proyecto de Jamundí viene desde la administración anterior, lo hemos heredado y hemos intentado terminarlo, como también el Parque Central, que es un proyecto muy importante que hace parte de las 21 megaobras. En la 25 con 100 hay un puente que lo inició la administración anterior y nosotros lo entregamos. Además, entregamos la avenida Ciudad de Cali, a la altura del puente del Río Lili y Bochalema.

¿Cuál es la gran apuesta para este 2022 en los proyectos de Cali?

En los últimos 10 a 15 años no se ha hecho tanta recuperación de la malla vial como en esta oportunidad, estamos convencidos en esta administración de que con nuestro proceso innovador vamos a avanzar entre 250 km y 300 km de recuperación de vías con el proceso que hemos dicho.



Simultáneamente tenemos dos proyectos importantes por ejecutar: la ampliación de la carrera 80 al lado de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha, ya tenemos el contratista, este año nos tiene que entregar la ampliación de la segunda calzada que va desde la calle 5 hasta la avenida circunvalar, paralelo a lo que es el Hospital Psiquiátrico, es un proyecto que ya tenemos contratado. Nos proponemos también hacer el proceso licitatorio para hacer el Puente Chipichape, estos dos son los proyectos para ejecutar este año, ya que el año pasado terminamos los diseños de ellos.

Se descartó la ampliación de la vía al mar, ¿qué se está pensando para solucionar los problemas en esa zona?

Cuando se consideró la ampliación de la vía al mar el sector se encontraba en una situación diferente, hoy en día hay una sobrepoblación, hay bastantes predios en todo el sector, lo que hace financieramente inviable el proyecto. Además sería solamente una recuperación de 5 km y el proyecto necesita una solución integral hasta el km 18. Una inversión tan cuantiosa para solamente 5 km no tiene sentido.



El grupo técnico de la secretaría ha desarrollado es una alternativa de la vía al mar, de tal forma que salgamos por Chipichape en el lado norte, subiendo por Montebello, La Paz, La Elvira y llegando finalmente al km 18. Esa es la solución porque no le podemos dar la espalda a la vía al mar, hay que tenerla en mejores condiciones y pensamos que se puede hacer por alianza público-privada.

¿Ya iniciaron estudios para esta alternativa, en qué se ha avanzado?

Ese recorrido nos da 26 km, lo que queremos hacer es un proyecto ambientalmente sano que sea armonioso con el medio ambiente, por lo tanto ese recorrido puede reducirse si nosotros logramos hacer un viaducto. Sería clave no solo para mayor movilidad sino para el turismo y para toda la gente que está poblando este sector que es muy importante desde el punto de vista de los corregimientos un proyecto de esta magnitud sería importante.



Nosotros ya tenemos un estudio preliminar, un pre diseño y este año vamos a licitar en concurso de méritos, para que nos estudien la factibilidad financiera y técnica del proyecto, realmente nosotros consideramos que en esta administración se puede dejar definida la factibilidad del proyecto.

Mucha gente piensa que Cali se queda corta en materia de vías, ¿en el mediano plazo la administración ha pensado en desarrollar nuevas carreteras?

En primer lugar, nuestra misión es mejorar la malla vial, en la medida en que esté recuperada habrá mayor seguridad, mejor movilidad y eso genera una ciudad más competitiva. Pero a nivel de planeación lo que tenemos contemplado es darle continuidad a la Avenida Ciudad de Cali desde Bochalema, que es la 109 hasta la 168, la idea es construir ese nuevo ingreso a la ciudad por el sur, que no sea solamente Cali-Jamundí, sino que desde Villarica, uno pueda entrar a la Avenida Ciudad de Cali; eso lo va a desarrollar la Agencia Nacional de Infraestructura.



También estamos en el proceso de ejecución de la intervención Sameco para mejorar la circulación, son cuentas que ya están adjudicadas y esperamos en los próximos dos años, avanzar en ellas. Lo otro es la Avenida Circunvalar, que llega hacia la 122, es decir, hasta la Universidad San Buenaventura, así se genera un desarrollo hacia lo que es el oeste de Cali, entrando por el sur y también que sea un proyecto que mejore la movilidad en el sector de la comuna 18.