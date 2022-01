Video: Concejal de Manizales le habría tendido una trampa a conductor de Indriver

Julian Osorio, concejal del Centro Democrático en Manizales, es objeto de críticas luego de que grabara un video en el que solicita un vehículo por medio de la plataforma InDriver para luego hacer que este fuera decomisado por la Policía de Tránsito.



En la grabación se alcanza a escuchar cuando Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez, conductor de InDriver, le solicita su “colaboración” para pasar por la zona del retén donde se realizaban los operativos de control.



“¿Usted me puede colaborar ahí?”, le dijo Gutiérrez al Concejal. Esto en aras de poder pasar el control y poder movilizarse con normalidad.



A lo que Osorio contestó: “Sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver, y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”.



El concejal Julián Osorio de Manizales... Grabó este video acusando a un conductor de indriver con la policía de tránsito. pic.twitter.com/AWgVsCXz80 — Dubalier Ortiz Ch. (@12345dubalier) January 29, 2022

Lea además: Tragedia en la vía Pereira - Cartago: dos policías muertos y dos más heridos

Tras este hecho, el conductor de InDriver publicó un video solicitando ayuda para sacar su vehículos de los patios, puesto que no cuenta con el dinero suficiente para pagar unos comparendos que debe.



“Yo soy la persona a la cual el concejal Julián Osorio le tendió la trampa ayer en Manizales y me hizo decomisar el carro. El carro está en los patios y era el único sustento que yo tenía”, señaló Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez.



“El día miércoles de la semana pasada estaba en Manizales y por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata para la comida ni para el hotel. Desafortunadamente el primer servicio que hice fue el del concejal que me llamó y tendió la trampa”, agregó.



“Me entregó directamente a la Policía y aparte de todo me regañó y se fue. Yo les agradezco a todos los que están interesados y le han puesto el alma a esto, Dios los bendiga, y para las personas que se quieran solidarizar conmigo, mi número es 3006928028”,



Gutiérrez aseguró que utiliza esta aplicación porque tiene necesidades económicas, y es por eso mismo que ahora se encuentra en un aprieto, ya que es su carro el único sustento que tiene.



Lea también: Colombia recibió este domingo 772.200 vacunas Pfizer tras una donación realizada por España

Acá está el vídeo que me envió don Carlos, ojo pues que no vaya a ser solo ruido lo de la ayuda. pic.twitter.com/twQ3GUMEfD — Velandia (@VelandiaZuluaga) January 29, 2022

Cabe mencionar que el concejal Osorio antes de desempeñar su actual cargo fue taxista durante 12 años, y actualmente se encuentra realizando proyectos en favor de su gremio.