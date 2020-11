Vicepresidenta propone acuerdo para que cada país haga sus pruebas a los viajeros

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En medio de las críticas al Gobierno Nacional por quitar el requisito de tener una prueba de Covid- 19 PSR negativa para que los viajeros puedan entrar al territorio nacional, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez propuso promover un acuerdo entre naciones para que cada país se comprometa a realizar estos test a los viajeros que salen de su territorio.



“Tenemos que pensar que es posible también que los países promuevan un acuerdo en donde cada gobierno cada país se comprometa a hacer pruebas a los viajeros que salen de tal manera que no pueda salir nadie que tenga algún tipo de síntoma o que tenga una prueba negativa”, indicó la mandataria.



Según la vicepresidenta, hay que buscar entre todos cómo mejorar la eficiencia en los controles y cómo mejorar el sentido de responsabilidad de cada pasajero al subirse a un avión para poder promover la recuperación del turismo, de los viajes y de la relativa normalidad.

Luego de que el ministro de salud anunciara que se expidió una nueva resolución que determina nuevas medidas para el ingreso de viajeros al país, entre ellas que ya no se pedirá el resultado negativo de la prueba PCR para viajar hacia Colombia, las críticas a la medida no se han hecho esperar, entre ellas la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



“Cuando se reabrió el aeropuerto, Minsalud se comprometió a hacer el rastreo y cerco epidemiológico de los pasajeros. Nunca cumplió. Ahora, además quita obligatoriedad de la PCR, que sí les exigen a los colombianos cuando viajan. Qué parte de tenemos que cuidarnos no hemos entendido?”, señaló la alcaldesa.



El Ministerio justificó la decisión argumentando un concepto técnico emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para los países de la región, que establece que la prueba no es necesaria en países donde hay transmisión comunitaria del virus del Covid-19.

Previo a esta nueva resolución, el Gobierno exigía que para ingresar al país los viajeros debían contar con la prueba PCR con un resultado no mayor a 96 horas antes del vuelo, sin embargo, ahora solo se les pedirá que no presenten fiebre o cualquier síntoma respiratorio.