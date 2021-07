Van 426 tutelas interpuestas contra el Plan Nacional de Vacunación

Desde que inició la vacunación en febrero de este 2021 en Colombia, el Ministerio de Salud ha sido vinculado en alrededor de 426 acciones de tutela instauradas por los ciudadanos.



Así mismo, los jueces de la República han fallado en más de 335, y el Ministerio ha sido condenado solo en 36, hasta la fecha.



La priorización individual para la aplicación de la vacuna contra el covid-19 es una de las principales solicitudes que los colombianos realizan mediante recurso judicial, argumentando, por ejemplo, riesgo a enfermarse gravemente por causa del coronavirus por padecer patologías que aún no están priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación.



Sin embargo, la directora jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, Andrea Hurtado indicó que “los argumentos que presentaba el Ministerio ante los jueces siempre han sido con base en criterios técnicos y en principios constitucionales.



"Los jueces de la República empezaron a entender este tema de la dimensión colectiva, es decir, entendiendo que no se pretende proteger el derecho particular sino el colectivo”, dijo.



Hurtado señaló que la concepción, estructura y ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 tuvo como premisa el hecho de que las vacunas estaban catalogadas, y lo siguen siendo, un bien escaso, y en vista de que no había tal disponibilidad para ser aplicadas a toda la población colombiana, era constitucionalmente legítimo el establecer una priorización.



Por ende, la Corte dio viabilidad a la priorización en el Plan, siempre en cuando se persiga un fin constitucionalmente legítimo, el mayor bienestar para todos.



Según precisó el Ministerio de Salud, hasta la fecha en todo el territorio nacional se han aplicado 24'230.595 vacunas contra covid-19, de las cuales 1'964.832 han sido monodosis de Janssen.



En Colombia se han suministrado 13'522.851 biológicos para primeras dosis y, además, en todo el país 10'707.744 personas ya completaron su esquema de vacunación contra el covid-19.