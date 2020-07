Piedad Córdoba recomendó a Uribe y a Petro retirarse de la vida política

Alejandro Cabra Hernandez

La exsenadora Piedad Córdoba, reconocida por promulgar ideas de izquierda y su simpatía con el chavismo, y quien hace unos días anunció su retiro de la vida pública política, recomendó a los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro seguir su ejemplo y también retirarse.



Córdoba, en comunicación con Caracol Radio, justificó su recomendación en que tanto el expresidente como el dirigente bandera de la Colombia Humana son personajes que generan polarización.



“Creo que Gustavo Petro y Álvaro Uribe, al igual que yo, somos personas que generamos mucho debate, que polarizamos, y por ello creo que tanto Petro, que es un hombre inteligente y capaz, y Uribe, que ha sido un personaje de muchos años en la política, deberían hacer lo mismo que yo: retirarse del debate electoral”, expresó la exsenadora, que hizo la invitación para que a diario los colombianos no vean su celular y se encuentren con insultos de lado y lado.



Esa confrontación cotidiana no es útil, según Córdoba, ni es lo que el país quiere. "Por cosas como esa los colombianos sienten tanto desgano por la política, que es muy importante en un país como este".



Para la excongresista, la política es trascendental para la transformación de una sociedad, y la define como una actividad más relevante en tiempos de pandemia, pero ve cómo la gente se aleja de la política por el cansancio que generan cosas como las discusiones diarias de Uribe y Petro.



"Hay que generar otros espacios, repensar la política. Esto le generaría al país una sensación de tranquilidad en un momento tan difícil por el hecho de la pandemia y por todos los acuerdos y convenios económicos que lo tienen sumido en una pobreza profunda".



Córdoba, nacida en Medellín, aceptó que regresó al país para frenar la campaña uribista, pero nunca pensó en ser una alternativa de poder -fue candidata a la presidencia-.



La exsenadora aclaró que el retiro de la vida política no implica que ella ni quien lo haga deje de aportar sus ideas, sino que se retira de la "política electoral calculadora"



“Yo no me retiro del debate nacional, de la lucha por las ideas, del debate de las ideas, de otra forma de hacer política que realmente se parezca más a la vida de la gente y que permita amar mucho más de este país", comentó.



Córdoba enfatizó en que la democracia va más allá del debate electoral, y que ella muchas veces ha sido injustamente criticada por ser mujer, afro y de izquierda.

Lo que opina de Duque y Maduro

Córdoba aprovechó la entrevista para entregar su opinión sobre el presidente Iván Duque y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.



Sobre Duque dijo que está cumpliendo lo prometido en campaña que fue "destrozar los acuerdos de paz, lo que deja vulnerable a los excombatientes y no logra consolidar ese proceso".



A Maduro le reiteró su apoyo, ya que según ella tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y conocer el proyecto bolivariano.



“Como cualquier otro ser humano se equivoca, pero es un proyecto muy diferente que genera discusión”, concluyó.