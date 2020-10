Unidad de Víctimas alerta de falsos subsidios de vivienda ofrecidos a nombre de la entidad

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Unidad para las Víctimas informó este jueves de que personas inescrupulosas falsificaron los logos y la firma del director de esta entidad para ofrecer subsidios falsos, algunos de ellos, incluso, a cambio de dinero.



"En el día de hoy tuve el conocimiento de cartas que aparecen con mi firma, utilizando los logos de la entidad de forma fraudulenta, donde invitan diferentes organizaciones, asociaciones (...) a las víctimas a que consignen 153 mil, 147 mil pesos", dijo el director de la Unidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade.



El funcionario recordó a todas las organizaciones y víctimas que no tienen por qué pagar ningún dinero y que el documento no tiene ninguna validez.



"La Fiscalía nos delegó un grupo de fiscales para hacer las investigaciones correspondientes y estamos en ese proceso con la oficina asesora jurídica frente al fraude", indicó el funcionario.



Rodríguez Andrade recomendó "no creer en esas cartas. Estamos revisando y no tienen por qué consignar para poder acceder a un subsidio de vivienda, estos trámites los hace totalmente gratuitos el Ministerio de Vivienda para poder acceder a cada uno de los beneficios que se tienen en el marco de la ley".

Desde la oficina asesora de comunicaciones revelaron que los documentos fraudulentos están dirigidos a la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Negras, Indígenas y Víctimas de San Juan de Betulia, en Sucre; a la Asociación de Mujeres Ahorradoras Víctimas de Suratá, en Santander y a la Asociación Víctimas Tauramena La Esperanza, en Casanare y en todos los casos se hace referencia a un supuesto convenio entre la Unidad y el Ministerio de Vivienda para presuntamente otorgar un subsidio para construcción o compra de vivienda.



Así mismo, desde la entidad también advirtieron de la falsedad de un documento que hace referencia a la resolución número 23698524, en el cual se dan a conocer, de manera fraudulenta, supuestos requisitos para que las víctimas del conflicto puedan obtener subsidio de vivienda y en el que se solicita cancelar a través de una cuenta bancaria una suma de dinero, a nombre de fondo nacional de vivienda, y se pide una documentación.



Indicaron que una mujer identificada como Adriana Constanza Nustes Álvarez, quien es mencionada en los documentos falsos, no trabaja para la Unidad de Víctimas.



"La Unidad se permite manifestar que, en el territorio nacional, la única entidad del gobierno Nacional con facultades en materia de acceso a vivienda (urbana como rural) es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, previo cumplimiento de requisitos particulares de cada programa; y que actualmente la Unidad para las Víctimas no tiene algún convenio que facilite el acceso en esta materia con ninguna entidad, para el acceso a Vivienda", puntualizaron.

