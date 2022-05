Una persona herida y 14 atrapadas tras explosión en mina de carbón en el Norte de Santander

Una explosión dejó un herido y 14 personas atrapadas dentro de la mina en la vereda El Mestizo, en El Zulia, Norte se Santander.



Los organismos de socorro y salvamento minero se trasladaron para atender la emergencia. La mina que explotó se llama La Mestiza y se encuentra alejada de la vía principal que comunica a El Zulia con Astilleros.



"Hallarlos con vida es una posibilidad remota”, aseguró el secretario de salud de El Zulia, Gerson Hoyos.



Y añadió: "No ha sido posible el rescate o el ingreso de momento porque por la acumulación de gases salvamento minero no ingresa hasta que no bajen los niveles de lo tóxico, a medida que pasa el tiempo".



Noticia en desarrollo...