Uber puede volver a operar en Colombia: tribunal revocó la sentencia de la SIC

Alejandro Cabra Hernandez

El Tribunal superior de Bogotá revocó la sentencia del pasado diciembre donde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prohibió el funcionamiento de Uber en Colombia por competencia desleal, por lo que la plataforma que ofrece servicios de transporte a partir de autos particulares puede volver a operar en el país.



Ante las apelaciones presentadas por las empresas Uber Colombia S.A.S., Uber Technologies INC. y Uber B.V., el trbunal se pronunció y determinó revocar la sentencia de la SIC y dar por terminado el proceso.



El motivo es que los magistrados de la sala civil del Tribunal consideraron que estaba vencido el plazo de dos años que se tiene para denunciar un proceso de competencia desleal. La irregularidad habría iniciado en 2012 y solo fue demandada en 2016.



La SIC consideró que la competencia desleal se había mantenido en el tiempo, pero el Tribunal desestimó ese argumento, considerando el proceso prescrito.



"Como consecuencia del transcurso de un determinado periodo y la ausencia de reconocimiento del respectivo derecho por parte del beneficiario de tal fenómeno, opera sin más la prescripción, cuyos efectos conllevan la extinción del derecho mismo

y no tan solo de la acción o pretensión correspondiente”, aseguró el Tribunal en su sentencia.



El Tribunal señala que, las empresa de taxis que buscó la protección de sus derechos demandando a Uber, reconoció que la competencia desleal inició en 2012 y que en ese momento ya habían transcurrido más de dos años y medio, "es decir, un término superior a los dos años de prescripción (ordinaria)".



Así las cosas, el Tribunal no continuó en el debate de los problemas sobre el funcionamiento de Uber, pues vencido el plazo para demandar no se pueden analizar las irregularidades que plantean los demandantes.