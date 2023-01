Turista extranjero denuncia "paseo millonario" en Cartagena; lo secuestraron y robaron

Un turista extranjero denunció a traves de la redes sociales, que fue víctima de secuestro y robo cuando se encontraba de vacaciones en Cartagena.



El hombre se identificó como Jonathan Díaz, residente en Baton Rouge Luciana en Estados Unidos. Según cuenta la víctima del "paseo millonario", todo sucedió el pasado sábado 28 de enero.



"Hace poco vine a Cartagena vacaciones el sábado 28 de enero. Estuve en el hotel Hilton Cartagena y en una aplicación de citas llamada "bumble", conocí una chica y quedamos en encontrarnos en el hotel a las 2:00 p.m. para almorzar", relató la víctima.



"Me subí al auto y lentamente el auto se detuvo y 5 hombres subieron con una pistola apuntándome a la cabeza. Comenzaron estrangularme, a asentarse sobre mí y a sujetarme. Me secuestraron en el carro durante 2 horas y media", señaló el extranjero.



De acuerdo con su relato, los hombres le obligaron darle sus contraseñas y claves e hicieron varias transacciones a cuentas de Western Union y de PayPal, además hicieron varias compras con sus tarjetas de créditos.



Según la víctima, fueron en total más 10 mil dólares robados, lo que sería cerca de 46 millones de pesos.



"Todo el tiempo en el que estaba pasando eso, no sabía si iba a vivir o a morir. Me sacaron de la ciudad y me dejaron en un camino de terracería lejos de mi hotel. Me lastimé, pero logré acercarme a la persona más cercana que no pude encontrar para pedir ayuda", añadió Díaz.



Po último, el hombre dijo que la Policia le advirtió que "no es la primera, segunda o tercera vez que pasa esto en Cartagena".



"En realidad, el caso más reciente fue el día anterior, ese viernes 27 y lo dejaron exactamente en el mismo lugar. Estas personas continuaron usando mis tarjetas de crédito en la ciudad. Y son delincuentes profesionales. Les estoy contando a todos en Cartagena lo que está pasando para salvar vidas. Espero que al hacer público esto, otras víctimas de este crimen aquí en Cartagena se presenten y denuncien lo que les sucedió", concluyó.

#Atención | Estadounidense denuncia secuestro y robo de aproximadamente 10.000 dólares en medio de sus vacaciones en Cartagena, luego de conocer a una mujer en una aplicación de citas. Esta es la denuncia. pic.twitter.com/iRXVLVfXbr — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 31, 2023