Fracking en Colombia: Tumban en conciliación polémico artículo en Ley de Regalías

Álvaro José Carvajal Vidarte

La comisión de conciliación de Senado y Cámara de Representantes decidió este lunes retirar el artículo 210 del proyecto de ley que se reglamenta el sistema de regalías en el país.



La polémica disposición otorgaba beneficios tributarios para las empresas que desarrollaran eventuales proyectos de extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.



El artículo llegó a esta comisión luego de que fuera aprobado en plenaria de Cámara, pero no superara la votación en la plenaria del Senado el pasado 2 de septiembre.



El proyecto pasará nuevamente a las plenarias de las dos corporaciones, pero esta vez no será debatido sino que deberá ser aprobado tal como fue conciliado. Este procedimiento se llevará a cabo la próxima semana.

Lea también: ¿Se hizo una reforma laboral 'disfrazada' con el decreto 1174? Responde el Ministro de Trabajo



Voces

Varios congresistas, principalmente de partidos independientes y opositores al Gobierno, celebraron la decisión a través de Twitter. El representante César Pachón, una de las voces que se opuso con mayor firmeza al artículo, lo calificó como un 'mico', celebró su caída y agradeció el apoyo de los ciudadanos en redes.



El "mico" del fracking se cae gracias a ustedes. No gracias a mi. Basta de pensar que en Colombia hay un héroe.

Los héroes son ustedes cuando votan bien, cuando se movilizan, cuando se indignan, cuando controlan a sus políticos. #MinistroNoImpongaElFracking — César Pachón (@CesarPachonAgro) September 8, 2020

De igual manera, senadores como Luis Fernando Velasco, Jorge Robledo y Angélica Lozano se mostraron complacidos con la votación.

En contraste, parlamentarios como Edwin Ballesteros, representante del Centro Democrático, quien afirmó que el proyecto no buscaba aprobar el 'fracking' y cuestionó a los congresistas que defendieron esa tesis.



"Este congreso no puede seguir permitiendo que simplemente porque a alguien se le antoja decir que estamos aprobando el 'fracking', entonces saquen una cantidad de mentiras desinformando a todos los colombianos", denunció.

Desafortunadamente se retira el art 210 que repito una vez más: "No aprobaba el fracking". Este artículo buscaba seguridad jurídica y legítima expectativa que tienen los contratos ya existentes. No

actuo por ganar likes o atacar, trabajo buscando un mejor país @CeDemocraticopic.twitter.com/Gl3W1rFg5F — Edwin Ballesteros (@EdwBallesteros) September 8, 2020

Por su parte, el senador Conservador David Barguil aseguró que se tomó la decisión para evitar suspicacias. "Nunca se pretendió aprobar el 'fracking' ni imponerlo a través de la ley", aseguró.