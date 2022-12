Tres muertos y nueve personas rescatadas luego del deslizamiento de tierra en Pueblo Rico, Risaralda

Una tragedia se presentó este domingo luego de que un deslizamiento de tierra sepultara un bus que venía de Cali y varios vehículos en la zona rural de Pueblo Rico, municipio de Risaralda. De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta emergencia ya ha dejado 3 personas muertas y 9 rescatadas.



Las labores de rescate, por parte de los organismos de socorro, siguen en proceso para rescatar a las demás personas atrapadas debajo del alud de tierra.



Las primeras víctimas fueron identificadas como Guillermo Ibargüen Arboleda, de 44 años, Samuel Elías Ayala Benitez, de 20 años, y una menor llamada Saray, de acuerdo con información de El Tiempo.



📌Las imágenes del derrumbe que que sepultó un bus y varios vehículos en la vía Cali - Condoto



El siniestro se reportó en el sector de La Cabaña, ubicado en el departamento de Risaralda. Debido a las fuertes lluvias, la tierra arrasó al bus intermunicipal. pic.twitter.com/In2LK1hOnT — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 4, 2022

La menor viajaba en una moto que quedó sepultada. Fue rescatada con vida, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones que le produjo el deslizamiento.



Se conoce que el bus de transporte intermunicipal que se desplazaba por la vía que de Pereira conduce a Quibdó, y que había salido desde Cali a las 12:30 a.m. con destino a los municipios de Condoto y Quibdó (Chocó) tenía 25 pasajeros y dos conductores.



Uno de los conductores que transitaba por la zona le contó al periódico El Colombiano detalles del terrible suceso.



“Activé el freno de seguridad y miré por el retrovisor, Ranran (su compañero) ya estaba tapado por la lluvia de rocas. Entonces aceleré y no lo volví a ver. El carro quedó totalmente tapado, también vi una moto y una camioneta que se logró salvar. Estoy impactado, no es fácil ver un conductor así y a todos los pasajeros”.



A esta hora, familiares de las personas que salieron en el bus desde Cali, se acercan al terminal para pedir información de sus parientes.

#Atención Derrumbe en Risaralda sepultó un bus que cubría la ruta Cali-Condoto (Chocó). Según información preliminar, más de 30 pasajeros viajaban en este vehículo. Hasta el momento se desconoce si otros automóviles también quedaron atrapados por el deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/KYbnk6OkER — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 4, 2022

"Desde esta madrugada estamos concentrados en las acciones de rescate en Pueblo Rico. Junto a Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y organismos de socorro estamos en la zona para liderar PMU y poner todas nuestras capacidades para salvar vidas", señaló en la mañana del domingo el gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo.



Al rededor de las 6 de la noche, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la tragedia y confirmó que, hasta le momento, hay 3 personas fallecidas y se estima que faltan más de 20 personas por rescatar.



"Desde muy temprano hemos hecho todos los esfuerzos posibles para rescatar con vida a las personas sepultadas por el deslizamiento de tierra en Pueblo Rico, Risaralda. Van 9 personas rescatadas, 3 fallecidas y se estima que faltan más de 20 personas por encontrar. Es una tragedia.", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Desde el momento de los hechos, el Ministerio de Transporte informó, que más de 70 hombres entre técnicos, operarios e ingenieros se trasladaron al sitio para apoyar con 37 unidades de maquinaria entre retroexcavadoras, cargadores y volquetas a los organismos de socorro e iniciar los trabajos de remoción del derrumbe, analizar las condiciones de estabilidad del talud, trabajar en acciones que permitan recomponer la pérdida de banca y habilitar el corredor en el menor tiempo posible.



Mientras se realizan las labores de remoción, se mantiene como vía alterna el corredor Quibdó-Medellín.