Tres capitales ya comenzaron este jueves su proceso de vacunación contra el covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

El inicio de la vacunación contra el covid-19 en Colombia continúa este jueves. Bogotá, Medellín y Barranquilla fueron las primeras ciudades en comenzar a inmunizar su personal de salud este día.



La aplicación del biológico en el país comenzó el miércoles con la vacunación de 18 profesionales de primera línea de atención del covid-19 en Sincelejo, Sucre, y Montería, Córdoba.



En la mañana de este jueves, el proceso arrancó en Bogotá. Claudia Benavides, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Colombia, fue la primera persona en recibir la vacuna en la capital del país.



La inmunización de forma simultánea en nueve hospitales: el hospital de la Policía Nacional, el Instituto Cancerológico Nacional, el Hospital de Kennedy, el Hospital Simón Bolívar, el Hospital Santa Clara, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Clínica Colombia, el Hospital Militar y el Hospital Méderi.

Desde el Hospital de Kennedy, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, acompañaron el inicio de la jornada, en donde los primeros vacunados fueron la enfermera María Teresa Rubiano, la doctora Diana Forero y el doctor Andrés Almanzar Salazar.



"Es emblemático que empecemos en un hospital público, en un hospital emblemático para la ciudad", indicó el ministro de Salud.



Las 12.582 dosis destinadas a Bogotá fueron despachadas desde las 4:00 a.m. hacia los diferentes hospitales, en los que se espera vacunar con el 100 % de las dosis destinadas a personal de primera línea en máximo 36 horas.

¡Arrancó el plan de vacunación en Bogotá!



12.582 dosis serán aplicadas al personal de 9 instituciones públicas, privadas y nacionales priorizadas.



Gratitud infinita con los equipos de salud que nos ha cuidado todo este tiempo.#BogotáSeCuidahttps://t.co/QKJIRUZde3 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 18, 2021

Por otra parte, en Medellín la primera vacuna se aplicó sobre las 7:13 a.m. de este jueves.



Alba Rocío Montoya, enfermera del Hospital General de Medellín, se convirtió en la primera persona en recibir el biológico en la capital de Antioquia.



"Pertenezco a mi hospital hace 28 años y conozco a toda nuestra institución. Desde acá he visto nacer a los hijos de mis compañeros y los he visto crecer", dijo Montoya, en declaraciones recogidas por El Colombiano.



Este jueves se aplicarán 648 dosis más en la capital antioqueña. Los municipios de Rionegro, Itagüí, Bello y Sabaneta también inician su proceso de inmunización este día.

Antioquia inició su jornada de vacunación contra la COVID-19. La primera persona inmunizada en el departamento fue la auxiliar de enfermería Alba Rocío Montoya, quien trabaja en el @HGMhospital desde hace 28 años. #YoMeVacunopic.twitter.com/ueBv8h19S7 — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 18, 2021

Finalmente, y con la presencia del presidente Iván Duque, sobre las 8:30 a.m. se dio inicio a la inmunización en Barranquilla.



La primera persona en recibir el biológico fue Liseidis Pérez, de 42 años, quien se desempeña como líder de desinfección y limpieza en el Camino Adelita de Char.