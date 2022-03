Tras cuatro horas de votación, sitio web oficial de información a electores sigue inactivo

Cuatro horas después de iniciadas las elecciones en las que los colombianos definirán la composición del nuevo Congreso de la República y los ganadores de tres consultas interpartidistas, la Registraduría Nacional no logra superar los problemas técnicos que registra su plataforma de información para los votantes.



El enlace de la página web de la Registraduría habilitado para conocer lugar y mesa de votación sigue sin funcionar, por lo cual miles de personas no han podido consultar a través de ese sistema los detalles para ejercer su derecho al voto.



Sin embargo, la aplicación Infovotantes, que también estuvo fuera de servicio durante una parte de la mañana, ya se restableció y permite las consultas.



Pero quienes no cuenten con un teléfono celular para descargarla deben llegar al sitio de votación y consultar los listados que se encuentran pegados en las afueras, para saber a qué mesa de votación acercarse.



La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que se encuentra trabajando para restablecer el funcionamiento de la página web .



“La Registraduría Nacional y organismos de ciberseguridad del Estado activan plan de seguridad por alto flujo inusitado contra la página de la entidad y la aplicación InfoVotantes”, informó la organización electoral, frente a las quejas que han surgido en la ciudadanía.



No obstante, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, señaló que la afectación no obedece a ningún ataque cibernético, sino a problemas técnicos de la página y de los aplicativos de la entidad electoral.



“Están revisando técnicamente, no fue ningún ataque, es una falla técnica, precisamente estamos verificando para dar solución lo más pronto posible”, manifestó el director de la institución.



La Registraduría Nacional informa que se ha restablecido la aplicación Infovotantes, en la que los ciudadanos podrán consultar su puesto de votación desde dispositivos móviles. — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 13, 2022