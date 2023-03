Tramitarán iniciativa legislativa de urgencia para bajar el IVA a los tiquetes aéreos

La crisis por la que pasa el sector aéreo del país con el cierre de las compañías Viva Air y Ultra Air, está obligando al Gobierno a hacer un cambio en sus cuentas fiscales para tramitar una iniciativa legislativa, de urgencia, con la cual se vuelva a bajar el impuesto del IVA a los pasajes aéreos.



En este momento los tiquetes deben pagar el 19% del impuesto, esto conforme a lo dispuesto por la reforma tributaria que tramitó el gobierno de Gustavo Petro en diciembre en donde se quitó ese beneficio que tenía el sector tras su caída durante la pandemia del Coronavirus.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sostuvo que se evalúa si esa reducción se puede incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el problema es que el mismo ya se votó en primera vuelta y para las plenarias, ese artículo no se podría incluir por vicios de trámite.



Desde el Congreso de la República, varios partidos han coincidido en pedir al gobierno aceptar bajar el IVA a los pasajes, haciéndolo bien sea en el Plan de Desarrollo con una figura especial que podría usarse o con una ley en particular.



Una de las promotoras es la representante liberal, Piedad Correal, quien señaló que “la crisis de la aviación en Colombia como la de Viva Air y Ultra Air requiere intervención urgente del gobierno en el costo de combustibles y bajar el IVA del 19% al 5% nuevamente”.



El representante conservador Wadith Manzur también apoyará esa reducción del IVA al sector. “Siempre fuimos conscientes que las aerolíneas eran las más afectadas por los efectos de la pandemia, por eso nunca compartimos la decisión del gobierno de incrementar el IVA a los tiquetes aéreos, sin embargo no podemos aplaudir esta forma de actuar de las aerolíneas de cerrar abruptamente sin conocimiento del gobierno para tomar correctivos”, declaró el congresista.



Además, pidió al Gobierno y a la Aeronáutica Civil que “tomen las medidas correspondientes, las sanciones y asuma el control del mercado de los tiquetes aéreos lo más pronto posible para darle garantías a los ciudadanos”.