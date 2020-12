Timochenko da negativo en prueba de covid-19 luego de tener "un estado gripal fuerte"

Álvaro José Carvajal Vidarte

El ex jefe guerrillero permanece en un centro médico.

Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc y más conocido como 'Timochenko', dio a conocer este jueves que debió ser sometido a una prueba de covid-19 luego de sufrir una serie de síntomas asociados a la enfermedad.



"Quiero informarles que en días anteriores tuve un estado gripal bastante fuerte a raíz del cual hice las consultas medicas del caso y se me recomendó realizarme la prueba del covid-19", indicó el exguerrillero desde un centro médico no identificado en un video difundido por la cuenta del partido político.



'Timochenko' añadió que "ya se han hecho todas las pruebas y me acaban de comunicar hace un minutos de que todas salieron negativas afortunadamente".

Londoño aseguró además que estaba siendo tratado puesto que, debido al malestar sufrido, "algunos sistemas se han descompensado un poco", pero aseguró que está próximo a salir del lugar y viajar hacia su sitio de residencia.

Afortunadamente las pruebas de COVID 19 a @TimoFARC dieron negativo. Agradecemos a las y los amigos de la paz por sus buenos deseos y mensajes. Debemos seguir trabajando para que todos tengan acceso a un sistema de salud eficaz y humanista. pic.twitter.com/A6WtgbeEke — FARC #PorLaVidaYPorLaPaz 🕊 (@PartidoFARC) December 11, 2020

El jefe del partido Farc ha tenido diversas complicaciones de salud en los últimos años, principalmente por problemas cardíacos. Ha sufrido dos infartos y en marzo de 2018 debió ser sometido a una cirugía de corazón abierto.



A raíz de eso ha tenido que estar en diversos controles médicos e incluso su salud ha sido motivo de preocupación. En octubre pasado, mientras participaba en un evento en Armenia, fue trasladado a un centro médico.



Aunque periodistas y medios regionales de la capital del Quindío aseguraron que el exguerrillero había sido internado debido a complicaciones de salud, el senador 'Pablo Catatumbo' desmintió la información y aseguró que 'Timochenko' fue llevado a un centro asistencial para hacerle "un procedimiento normal y programado".