Temblor de magnitud 5,2 sacudió varias regiones de Colombia este miércoles

En la mañana de este 15 de febrero el Servicio Geológico Colombiano registró sismo de magnitud 5,2 en la Escala de Richter, con epicentro en el municipio de Los Santos, Norte de Santander.



El temblor tuvo profundidad de 150 km y se produjo a las 8:04 a. m hora local, según el último boletín oficial.



Le puede interesar: El 'viacrucis' de transitar por la vía al mar, una carretera llena de deslizamientos y desniveles



Hasta el momento no se reportan daños ni alteraciones en los municipios del departamento.



Según los reportes de usuarios en redes sociales, el sismo también se sintió en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Atlántico, Magdalena, Cesar, Meta, Quindío y Risaralda.



Lea además: Un nuevo convoy de ayudas llega a zonas rebeldes de Siria tras el devastador sismo



El grupo de Gestión de Riesgo del departamento indicó a través de un comunicado que hasta el momento no se han reportado daños y tampoco hay heridos.



"El día de hoy sobre las 8:04 de la mañana se presenta sismo de 5.2 grados con profundidad de 150 km cerca al municipio de Los Andes, en este momento se está haciendo seguimiento a través de los concejos municipales de gestión del riesgo y no se reportan daños ni afectaciones", señaló la entidad.