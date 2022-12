Sube a 16 la cifra de personas fallecidas por el deslizamiento de tierra en Risaralda

A 16 ascendió la cifra de personas fallecidas por el deslizamiento de tierra que este domingo sepultó un bus y varios automóviles en la zona rural de Pueblo Rico, municipio de Risaralda.



De acuerdo con el último reporte, que fue entregado esta madrugada, de los pasajeros que iban a bordo del bus sepultado no se han encontrado más sobrevivientes e, incluso, los organismos de socorro informaron que cuatro cuerpos fueron rescatados este lunes. Aunque el reporte inicial de este lunes era de 12 víctimas, este ascendió a 16.



"Ingresaremos con la unidad canina con el fin de determinar mediante su olfato si existen más cuerpos en el área, para luego proceder con maquinaria amarilla", indicó a Noticias Caracol Alejandro Arango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pereira.



​Según se indicó, las labores de búsqueda y rescate se retomaron en la mañana de este lunes, esto luego de que estas tuvieron que ser suspendidas en la madruga por las lluvias que se presentaron en la zona.



​El gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, aseguró que no se conoce con exactitud cuántas personas iban a bordo del bus en el momento en que este quedó sepultado porque el conductor podría haber recogido más pasajeros en la vía luego de salir de Cali con destino al Chocó.



"Desde esta madrugada estamos concentrados en las acciones de rescate en Pueblo Rico. Junto a Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y organismos de socorro estamos en la zona para liderar (Puesto de Mando Unificado) PMU y poner todas nuestras capacidades para salvar vidas", indicó Tamayo.

📌Las imágenes del derrumbe que que sepultó un bus y varios vehículos en la vía Cali - Condoto



El siniestro se reportó en el sector de La Cabaña, ubicado en el departamento de Risaralda. Debido a las fuertes lluvias, la tierra arrasó al bus intermunicipal. pic.twitter.com/In2LK1hOnT — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 4, 2022



Con relación a las labores de búsqueda, el Gobernador fue enfático en que ha sido una tarea complicada no solo porque la vía presenta dificultades y hay riesgo de un nuevo deslizamiento, sino también por las lluvias que han sido constantes en las últimas horas.



"Es una vía con muchas dificultades, al bus lo abordaron 25 personas con piquete, pero en el trayecto podrían haber recogido más pasajeros por eso es inexacto el número de pasajeros. Las labores de búsqueda se han complicado porque el clima no ayuda, pero desde la madrugada se retomaron para rescatar los cadáveres", comentó el Gobernador en diálogo con Caracol Radio.



Además, detalló que "Ya no habían personas con vida. Se trabajó hasta alta horas de la noche. El trabajo es riesgoso y dificil por la misma posición en la que quedó el vehículo con temor a seguirse erosionando, además del clima que tampoco ha favorecido la operación".



Se conoce que el bus de transporte intermunicipal que se desplazaba por la vía que de Pereira conduce a Quibdó, y que había salido desde Cali a las 12:30 a.m. con destino a los municipios de Condoto y Quibdó, Chocó, había salido de la capital del Valle con 25 pasajeros y dos conductores.

#Atención Derrumbe en Risaralda sepultó un bus que cubría la ruta Cali-Condoto (Chocó). Según información preliminar, más de 30 pasajeros viajaban en este vehículo. Hasta el momento se desconoce si otros automóviles también quedaron atrapados por el deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/KYbnk6OkER — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 4, 2022



Uno de los conductores que transitaba por la zona le contó al periódico El Colombiano detalles del terrible suceso.



“Activé el freno de seguridad y miré por el retrovisor, Ranran (su compañero) ya estaba tapado por la lluvia de rocas. Entonces aceleré y no lo volví a ver. El carro quedó totalmente tapado, también vi una moto y una camioneta que se logró salvar. Estoy impactado, no es fácil ver un conductor así y a todos los pasajeros”.



Desde el momento de los hechos, el Ministerio de Transporte informó, que más de 70 hombres entre técnicos, operarios e ingenieros se trasladaron al sitio para apoyar con 37 unidades de maquinaria entre retroexcavadoras, cargadores y volquetas a los organismos de socorro e iniciar los trabajos de remoción del derrumbe, analizar las condiciones de estabilidad del talud, trabajar en acciones que permitan recomponer la pérdida de banca y habilitar el corredor en el menor tiempo posible.