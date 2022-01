"Siempre tuvo una actitud muy positiva", Doctor de Martha Sepúlveda tras su eutanasia

Tras la muerte de Martha Sepúlveda al recibir la eutanasia, el pasado 8 de enero, el neurólogo Luis Alfredo Villa López celebró que su paciente pudiera morir de una manera digna.



Villa la diagnosticó en 2019 con Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, una enfermedad incurable que deteriora la calidad de vida y puede ocasionar la muerte por asfixia.



"Es una enfermedad que no tiene solución, no tiene cura, que lleva al deterioro y los pacientes mueren en unas condiciones de poca humanidad porque terminan asfixiados con su propia saliva y con los músculos atrofiados", señaló.



El especialista, que trató a Martha desde el 2010 por otra patología aseguró que agotó todos los recursos para sobrellevar la enfermedad y resaltó la actitud positiva de Martha, aunque no todas las alternativas pudieran asegurarle un resultado.

"Yo mismo le apliqué las células madres tratando de agotar hasta el último recurso. Se le explicó que no tenía un fundamento científico bien definido. Sin embargo, ella aceptó. Siempre tuvo una actitud muy positiva frente a la vida", detalló.



Villa, declaró para RCN Radio que recuerda a Martha como mujer inteligente, que fue consciente de las consecuencias de la enfermedad y tenía claro el concepto de vida digna.



Del mismo modo, los abogados que la representaron en la batalla legal que libró para acceder a la eutanasia sin ser paciente terminal, anunciaron que falleció bajo su idea de autonomía, dignidad y sobre todo agradecida.



​“Partió agradecida con todas las personas que la acompañaron y la apoyaron, a quienes oraron por ella y tuvieron palabras de amor y empatía durante estos meses difíciles", aseguró el grupo de abogados DescLab, mediante un comunicado.