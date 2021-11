Separan del cargo a Mayor de la Policía que trabajaría para el 'Clan del Golfo' en Atlántico

Luego de revelarse los audios que se presentaron durante la audiencia de imputación de cargos contra miembros del ‘Clan del Golfo’ ante el Fiscal Segundo Especializado de Barranquilla, donde se conoció que el Mayor General Jhon Fredy Cifuentes estaría recibiendo pago de dineros para ayudar a esta estructura en el Atlántico, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Luis Hernández, dijo que el oficial ha sido separado del cargo.



“Entre las acciones que se han tomado está la de separarlo inicialmente de su cargo; segundo solicitar a la Fiscalía que se generen los aportes de pruebas, que no soy yo el que los tengo sino la Fiscalía; y tercero, ofrecerle todas las garantías que se tienen que llevar, como a cualquier ciudadano, como contra cualquier contraventor penal, para que se apertura las investigaciones de tipo penal, disciplinario, administrativo, a que haya que realizar por parte justicia colombiana”, aseguró el general Hernández.



En uno de los audios, revelados por Zonacero.com, se escucha cuando dos presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’, capturados el pasado 30 de octubre, dialogan y en medio de la comunicación uno de ellos habla del “man”, quien presuntamente se trataría del Mayor Cifuentes, quien estaba como comandante del municipio de Puerto Colombia, población atlanticense donde esta organización tiene gran injerencia desde el 2019.

Según los audios recogidos por la Fiscalía, mediante orden judicial, los dos hombres hablan de que la esposa del oficial era madrina de un matrimonio en el departamento del Santander y al parecer el oficial les había solicitado dos millones de pesos, supuestamente para el desplazamiento de ella.



En una de los apartes se escucha cuando el uno le dice al otro: “el man está necesitando dos barras, dos millones, para el sábado. Si no se lo consiguen, no trabaja más para acá”.



El otro interlocutor le responde que “ya me pongo en eso… también le tengo unas pinticas… yo cuadro una llamada y más tarde te estoy llamando… ya me pongo en esa vaina”.

En otros audios revelados durante la audiencia, también se habla de un capitán y de otros miembros de la Policía que estarían implicados en este tema, por que el brigadier general Luis Hernández también se manifestó diciendo: “como lo mencioné antes, es importante los elementos materiales de prueba iniciarios que tengamos de momento con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si hay una persona, si hay dos, si hay tres, las personas que estén inmersas, con el debido proceso, y lo que haya, se les apresurarán las investigaciones pertinentes”.



“Tenemos que responder y yo tengo que ponerle la cara y estoy colocando la cara a nuestros barranquilleros. Ninguno, porque aquí no hay ninguna consigna diferente, desde ningún nivel, sino a hacer el trabajo bien, al buen comportamiento ejemplar que tenemos que tener nosotros. Si alguno de nosotros falla, erra, se equivoca tiene que responder, tiene que responder y esa es la forma”, enfatizó el general Hernández.



“Así como estamos golpeando a las estructuras, así como estamos, por parejo, para todos, sin distingo ni clasificación de nada, el contraventor penal que transgrede la Ley penal tiene que responder”, terminó diciendo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.