Colombia se prepara para escuchar de nuevo a Nicaragua por litigio ante La Haya

En el tercer día consecutivo de audiencias, Colombia nuevamente escuchará a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, en Países Bajos, quienes responderán a los argumentos que presentó el equipo jurídico colombiano el martes 6 de diciembre.



La primera ronda de audiencias orales comenzó el lunes 5 cuando Nicaragua presentó sus argumentos, el martes 6 lo hizo Colombia. La segunda ronda comienza este miércoles 7 porque el equipo nicaragüense le responderá al colombiano lo expuesto y el viernes 9 Colombia le responderá a Nicaragua.



Se estima que a las 4:30 p.m. (hora en Países Bajos) 10:30 a.m. (hora Colombia) los representantes de Nicaragua expongan ante los jueces de La Haya los argumentos que fundamentan la demanda de ese país hacia Colombia.



Durante las últimas horas el equipo jurídico colombiano se ha concentrado en ultimar detalles sobre la respuesta que darán en la última audiencia, además de tener en cuenta lo expuesto hoy por Nicaragua.



Según la Cancillería, Colombia se centrará en el argumento de que no existen, bajo el derecho internacional consuetudinario, normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida.



“Colombia insiste en que no existe bajo el derecho internacional consuetudinario normas que le permitan a un Estado sobre poner sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado”, había expresado Leyva a los medios de comunicación.



El equipo que conforman el agente Eduardo Valencia Ospina, la coagente y embajadora de Colombia ante Países Bajos, Carolina Olarte Bácares, la coagente Elizabeth Taylor Jay, el asesor Gabriel Cifuentes Ghidini y el coordinador especial Andrés Villegas Jaramillo, actualmente se están alistando para la jornada de hoy en Corte.