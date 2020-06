Se abre camino para la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Alejandro Cabra Hernandez

Las autoridades judiciales de Cabo Verde negaron ayer un habeas corpus interpuesto por el abogado de Alex Saab pidiendo la libertad del empresario, lo que dejaría el camino abierto para su extradición a Estados Unidos, según medios internacionales.



Como se conoce, tan pronto se supo de la detención del colombiano en ese archipiélago africano, el pasado 12 de junio, Washington inició una ofensiva diplomática tendiente a lograr que Saab sea llevado ante los estrados judiciales estadounidenses, lo que incluyó el desplazamiento de funcionarios estadounidenses hasta Cabo Verde.



Sin embargo, Caracas, que también ha movilizado algunas de sus fichas más cercanas al país africano, no ha parado de calificar la captura de ilegal, argumentando que la circular de la Interpol que justificó la detención del empresario cuando se dirigía a Irán, se firmó un día después de ese hecho.



Pero la Justicia de Cabo Verde no solo confirmó la legalidad de la captura, sino que le otorgó un plazo de 18 días al Gobierno de Donald Trump para que solicitara formalmente la extradición de Saab a ese país.



De esta manera, Washington parece estar ganándole la partida al regimen chavista, que ha reconocido al colombiano como “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela”.



Entre tanto, la oposición de Maduro asegura que él es el encargado de gestionar el “dinero mal habido” del Gobernante del vecino país, producto de actividades de minería ilegal y de narcotráfico, como las que, según versiones, lo llevaban a Irán.



Por eso, según el analista internacional Moisés Naím, de ser enviado a EE. UU., Saab tendrá dos opciones: pasar el resto de la vida en la cárcel o contar con quién hizo negocios y entregar pruebas a las autoridades.



“Yo no dudo que en ese proceso van a aparecer nombres significativos, tanto del Gobierno de Venezuela como de la política colombiana, y la política latinoamericana” dijo el experto.

En Colombia

Nacido en Barranquilla en 1971, Alex Nain Saab Morán ha sido acusado en Colombia por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación e importación ficticia y estafa.



Así lo aseguró en días pasados la vicefiscal Martha Mancera, quien no entregó detalles de tales indagaciones, debido a que son acciones “reservadas”, pero aclaró que sobre las acusaciones de supuesto testaferrato con el presidente Maduro no se tiene abierta una línea de investigación.



Sin embargo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega señaló que “tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción). Una empresa registrada en México, a nombre de dos personas, de nombre Group Grand Limited, que se presume que es de Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab”.