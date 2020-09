Juan Manuel Santos habló sobre su reunión con Timochenko y el contrato con el magistrado Reyes

Alejandro Cabra Hernandez

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió en la mañana de este viernes a los dos temas polémicos que lo tienen como protagonista en el país: la reunión con Timochenko, el senador Iván Cepeda y el exministro Juan Fernando Cristo; y el contrato que sostuvo su Gobierno con el magistrado César Reyes, ponente de la investigación al expresidente Uribe en la Corte Suprema de Justicia.



Santos, en comunicación con Blu Radio con motivo de la presentación de su libro 'Un mensaje optimista para un mundo en crisis', realizada en la noche del jueves, aclaró que el revuelo por su reunión con Rodrigo Londoño (Timochenko), congresistas Farc, e Iván Cepeda, es para él inentendible, pues "no es la primera, ni será la última".



"Me reúno con los senadores de las Farc y con Timochenko para analizar cómo va la implementación del proceso de paz, así como me reúno con embajadores europeos que lo apoyan y las Naciones Unidas. Son reuniones ilustrativas normales que no tienen nada de malo. La polémica solo demuestra la situación de polarización que estamos viviendo", dijo el expresidente.



Señaló que los insultos por esa reunión son parte de "campañas de radicalización. Esto no tiene ninguna intención, que se bajen del bus que yo no tengo que ver con la situación actual del expresidente Uribe", aclaró Santos, refiriéndose a la investigación por soborno y fraude procesal que se llevó a cabo en la Corte Suprema -y ahora en la Fiscalía-contra el líder del Centro Democrático.



Con respecto al contrato del magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Reyes con su entonces Gobierno por más de 500 millones, que fue dado a conocer este jueves por el uribismo, el expresidente dijo que no tenía conocimiento de la existencia del contrato.



“El proceso fue que el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, con Fondo Paz y varias de las organizaciones internacionales buscaron la forma de perfilar a los miembros de las Farc que estaban en las cárceles para que pudieran ser sujetos de amnistías de cualquier acción jurídica dentro de la JEP”, dijo.



Según dijo, para esa labor se hizo un concurso con tres firmas, en el que salió escogida la firma del magistrado Reyes. "Él no era magistrado en ese Gobierno y su relación fue esa, la de un contratista", enfatizó el ganador del Nobel de Paz en 2016.



Respecto a esa situación y a la reunión con miembros del partido Farc, Santos tuvo un mismo dictamen: se arman tormentas en un vaso de agua.



“¿Qué tal que todo el mundo que hubiera tenido un contrato en el gobierno pasado estuviera impedido para actuar en este gobierno? No tendría ningún sentido”, aclaró, haciendo un claro llamado a "desarmar los espíritus belicosos".



Preguntado sobre la implementación del acuerdo y la falta de entrega de resultados por parte de la JEP a dos años y medio de su entrada en funcionamiento, el expresidente dijo que ese tiempo es relativamente poco si se tiene en cuenta que la guerra duró 50 años. "Si usted ve otros tribunales de otros acuerdos, toman mucho más tiempo", declaró.



No obstante, aceptó que se cometió el error de hacer los "procedimientos muy engorrosos. En Colombia somos así y aplicamos 'leguleyadas' a la JEP, eso ha demorado mucho".



Ante eso reconoció que "este acuerdo de paz no es perfecto, es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando. Si llegan cambios para mejorarlo, bienvenido sea".