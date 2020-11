Rodrigo Lara dejará Cambio Radical y buscará participar de un nuevo proyecto de "centro"

Álvaro José Carvajal Vidarte

El senador y expresidente de la Cámara, Rodrigo Lara, anunció éste viernes que renuncia a su militancia como miembro del partido Cambio Radical, al exponer diferencias ideológicas que ha sostenido en los últimos meses.



Expuso que su objetivo es poder participar en la creación de un nuevo proyecto político, que en su criterio se dará sobre la base de una ideología socialdemócrata de centro. En ese mismo ideal se encuentran congresistas de otros partidos como Luis Fernando Velasco, Roy Barreras y Armando Benedetti, los dos últimos ya renunciaron al Partido de la U.

Lea también: Dilian Francisca Toro fue electa presidenta del Partido de la U



El senador Lara, a quien se le consideraba como uno de los dirigentes políticos más cercanos a Germán Vargas Lleras, el jefe de Cambio Radical, aseguró que el partido en los últimos meses se ha vuelto muy cercano al gobierno, en momentos en que la colectividad debió estar más atento a solucionar las necesidades de los colombianos que se han afectado por la pandemia.



Aunque deja las filas de Cambio Radical, Lara seguirá como senador hasta julio de 2022, lo que significa que no volverá a presentar su nombre como candidato al Congreso de la República.



Lara no descarta que pueda presentar, en los próximos meses su nombre como posible precandidato presidencial. La semana pasada cuando fue la asamblea de Cambio Radical, el senador Lara no se presentó.

Puede leer: Inscriben ante la Registraduría comité promotor de referendo para revocar a Duque