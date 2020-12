Restricciones por el covid-19 en Navidad y Fin de Año afectarán a los comerciantes: Fenalco

Erika Mantilla

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, criticó las medidas adoptadas por varios alcaldes y gobernadores ante el aumento de casos de covid-19 en el país durante Navidad y Fin de Año. Dijo que hay preocupación en el gremio por sus efectos.



"Los toques de queda y medidas restrictivas como la ley seca, los confinamientos, o el pico y cédula, afectan nuevamente la economía y el empleo", aseguró el líder de la Federación en un video que se dio a conocer este lunes, cuando se anunciaron estas determinaciones en las principales capitales del país.



Afirmó que no es comprensible que se estén aplicando medidas que tendrán efectos negativos en el sector productivo durante la reactivación económica, tras el cese de actividades por la pandemia del coronavirus.



Estimó que se verán afectados especialmente el comercio, el turismo y las actividades de la economía naranja.



También hizo señalamientos por la forma en la que las autoridades de cada región han venido afrontando la pandemia. "¿Dónde están las restricciones de alcaldes y gobernadores para el comercio informal, o por las aglomeraciones en las calles y la indisciplina social?", cuestionó.



Añadió que no entiende cómo en los últimos tres meses de la reapertura comercial no se ha preparado un sistema de geo referenciación para el seguimiento de casos de covid-19, que ya usan otros países de la región para desacelerar los contagios e incentivar la recuperación financiera.

