Renuncia masiva en la Policía Nacional: las posibles razones del retiro de 23 oficiales

El Ministerio de Defensa confirmó la salida de 23 oficiales de la Policía Nacional, una renuncia masiva que ha generado dudas sobre las razones por las que los uniformados habrían decidido dejar la institución.



Luego de darse a conocer la información sobre las renuncias, el Ministerio detalló que serán 10 coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes los que dejarán la Policía. Algunos oficiales, según se conoció, tenían más de 20 años de trayectoria, mientras que otros habían ingresado hace poco a la Fuerza Pública.



Lea además: "Gobierno le está dando importancia a la oposición": El análisis de la reunión Petro – Uribe

Lista de oficiales que renunciaron a la Policía Nacional. Tomado de redes sociales

Aunque, hasta ahora, desde el Gobierno no han revelado las razones por las que se presentaron las renuncias. Algunos medios nacionales han revelado que desde adentro de la Policía se ha asegurado que varios oficiales prefirieron hacerse a un lado porque no están de acuerdo con las decisiones del presidente Gustavo Petro.



Incluso, se ha manifestado que algunas de esas decisiones estarían relacionadas con algunos cambios que están tenido los uniformados para llevar a cabo labores que anteriormente eran normales en la Institución, siendo una de ellas el ahora tener limitaciones para actuar cuando haya manifestaciones o cuando la ciudadanía realice bloqueos en las vías.



Según reveló Blu Radio, una de las causas de las renuncias tiene que ver con la expedición de un instructivo en el cual se establecen nuevos lineamientos para controlar el orden público; el documento fue expedido este fin de semana por el director de la Policía, el general Henry Sanabria.



Sobre el instructivo se conoció que este tiene 10 páginas y que se refiere a cómo sería la transformación del Esmad para cambiarlo a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. El medio, además, contó que se rumora que el documento no fue bien recibido entre algunos integrantes de la Policía y que la renuncia masiva de oficiales así lo confirmaría.



Lea también: Detalles del convenio que firmarían Metrocali y Policía para combatir la inseguridad en el MÍO



De hecho, en las primeras manifestaciones que se realizaron recién asumió el poder Petro, se presentaron algunos desordenes en la Plaza Bolívar, en Bogotá, y aunque el Esmad estuvo listo en el Capitolio Nacional para intervenir, finalmente no se usó.



​Al respecto, desde el Ministerio de Defensa solo revelaron que los 23 uniformados que solicitaron el retiro del servicio activo lo hicieron por “solicitud propia”.