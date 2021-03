¿Quitar las tareas y empezar clase a las 9:00? El sueño de algunos podría ser realidad

Andrés Martínez

Quitar las tareas y empezar clases a las 9:00 a.m.: la propuesta que causa debate en el país

El alcalde de Soledad, Atlántico, Joao Herrera, anunció esta semana un plan piloto en su municipio en el que se retrasa el inicio de clases a las 9:00 de la mañana y se prohíbe a los profesores dejar tareas para la casa.



El plan inicial sería para los grados transición de tres colegios de ese municipio del Caribe.



A pesar de que la orden del Mandatario sólo incide en el ámbito local, a nivel nacional se ha levantado un debate por la conveniencia de las novedosas medidas.



Según el alcalde Herrera, se pretende "colocar al niño como epicentro de toda la enseñanza y no al maestro, como está hoy. Y ayudar al desarrollo cerebral del niño en esas horas en las que debe estar durmiendo y no sometido al castigo de un baño dormido y llegar a un colegio que le resulta agresivo y donde encuentra a un maestro inquisidor".



Al respecto, hay voces divididas sobre los problemas familiares que generaría una eventual modificación del horario escolar en el país, pues la mayor parte de los padres de familia ingresan a sus trabajos a primera hora de la mañana y los menores podrían quedar sin supervisión mientras entran al colegio.

¿Clases desde las 9:00 a.m.?

La primera respuesta a la determinación de Herrera llegó desde el Ministerio de Eduación. La jefe de esa cartera, Yaneth Giha, dijo que hay que "oír este tipo de iniciativas y revisar cómo se traduce eso en el día a día", sin embargo, fue enfática en que de ningún modo se puede reducir la carga académica.



"Por ley tenemos que respetar unas horas semanales para los diferentes grados. Tenemos que respetar las 20 horas para preescolar, las 25 horas para primaria y las 30 horas para bachillerato", dijo Giha.



Para Lina Saldarriaga, directora de contenidos e Investigación de Red PaPaz, decisiones como la que tomó el alcalde de Soledad "no se pueden tomar de manera arbitraria o porque sí. Hay que tener en cuenta qué significan esos cambios para los profesores, los niños y los padres".

"Podemos pensar en avanzar hacia ese tipo de equilibrios importantes que necesitamos todos los padres de familia, estudiantes, docentes y rectores", Yaneth Giha, ministra de Educación.

Según Saldarriaga, es imprescindible revisar los horarios y posibilidades de los padres para modificar la hora de entrada a los colegios.



"Hay que ver si es pertinente para los papás dejar a los niños a esa hora. Una realidad de nuestro país es que las personas empiezan a trabajar desde muy temprano. Y no podemos permitir que los niños estén desprotegidos o sin acompañamiento de los adultos por entrar al colegio a esa hora", dice Saldarriaga.



Además, según la representante de la organización de padres, "hay evidencia que muestra que las horas de la mañana también benefician los procesos de aprendizaje".

Estudiantes sin tareas

Sobre la eliminación de las tareas, el docente Víctor Cabrera, directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), considera viable la medida si es con el fin de "desarrollar otras actividades alternas que apunten a formar un mejor individuo".

"Está comprobado científicamente que el cerebro del niño de uno a siete años es cuando más crece. Que de 4 a 8 de la mañana son las horas más reparadoras y que más alimentan el cerebro, al cerebro lo alimenta el sueño", Joao Herrera, alcalde de Soledad, Atlántico.

"Si no tienen tareas o trabajos, ese tiempo debe ser ocupado entonces para desarrollar otras competencias, que lo mantengan ocupado, de pronto una actividad deportiva. Debe realizar algún tipo de ocupación del tiempo libre", anota el profesor.



Al respecto, la ministra Giha consideró que "eliminar las tareas no puede ser una respuesta, sin embargo, un exceso de estas sí es perjudicial".



Por su parte, la vocera de Red PaPaz, defiende las actividades académicas por fuera del colegio porque "pueden ser oportunidades para compartir con los papás y crear vínculos con las familias".





La medida del alcalde de Soledad empezaría a regir desde el próximo año, aunque la Ministra de Educación advirtió que la decisión de acogerse o no a la propuesta es de "autonomía de cada rector del colegio".



En Cali, la Secretaría de Educación también permite que cada colegio determine la hora de entrada a la primera clase. En su mayoría, las instituciones citan a los alumnos a las 7:00 de la mañana, algunos otros, los que tienen doble jornada, inician a las 6:30 a.m.