¿Qué tan polarizados están los colombianos en Twitter?, esto dice estudio

Valentina Rosero Moreno

Twitter no es una red social, sino una herramienta de comunicación”. La frase es del cofundador de la compañía, Jack Dorsey, y resume el poder que ha cobrado con el tiempo esta plataforma digital como un espacio de información y discusión de la opinión pública en el mundo.



Colombia no ha sido ajena al fenómeno: de acuerdo con estimaciones de Twitter, en el país hay alrededor de 3.350.000 usuarios que discuten allí temas de actualidad, por lo que se ha convertido en una suerte de ‘semáforo’ que indica el tono que toman muchos debates de impacto político en la ciudadanía. Y también para ver qué tanto se dividen las posturas.



Y es que, por primera vez, seis de los temas más polémicos entre la opinión nacional -Acuerdo de Paz, corrupción, protesta social, diversidad de género y derechos LGBTI, medio ambiente y Venezuela- fueron medidos y analizados en cuanto a qué tanta polarización causan realmente en el país, de acuerdo a las conversaciones virtuales en más de 2,6 millones de ‘tuits’ escritos por los colombianos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.



El estudio analizó la polarización desde múltiples indicadores y herramientas, entre las que se destacan algoritmos no supervisados de segmentación, coeficientes de modularidad, análisis de emociones y valoración de gramáticas polarizantes.



Como lo explica Juliana Uribe Villegas, directora de Movilizatorio, laboratorio de innovación social que realizó el análisis con el apoyo de la Fundación Ford, la Fundación Santo Domingo y Open Society Foundation, quizá el hallazgo más importante es que Colombia está menos polarizada de lo que parece.



“La hipótesis del estudio era que esos seis temas eran polarizantes. Hay dos que encontramos que no están polarizados: el de medio ambiente y el LGBTI (ver recuadro). Digamos que, si esto fuera un semáforo, estos dos estarían en verde. Luego, hay otros tres temas que aparecen en amarillo, es decir que durante 2020 no estaban polarizados, pero sí tenían riesgo de polarizarse para este año: corrupción, protesta social y Venezuela”, explica Uribe Villegas.



Por otro lado, en rojo está el Acuerdo de Paz, el tema que más divide a la población colombiana desde 2016, como queda corroborado para el año 2020 en este análisis cualitativo y cuantivativo sobre polarización en Twitter, indica la investigadora.



De acuerdo con el estudio de Movilizatorio, pese a que existe un consenso del 80 % en el tono negativo de las conversaciones de la red social referentes a que el cumplimiento del Acuerdo de Paz no ha sido exitoso, la gran división surge en la responsabilidad sobre el fracaso de la implementación.



Según explica Uribe Villegas, se pueden distinguir dos grupos opuestos: uno que reúne posiciones políticas conservadoras (donde se agrupan los tuiteros del espectro político de la derecha) y otro que congrega a posiciones más progresistas (con tuiteros del espectro político de la izquierda). Cada uno de los polos tuvo más del 30 % del total de conversaciones sobre el tema en 2020.



“¿En qué estamos polarizados? En que un polo le echa más la culpa (de la no implementación del Acuerdo) a la JEP y a la guerrilla, y el otro polo le echa mucho más la culpa al Gobierno Nacional”, manifiesta.



De hecho, de acuerdo con el análisis de sentimientos hechos por el estudio, solo un 3,6 % de las conversaciones alrededor de la Paz en Twitter en 2020 tuvieron un tono positivo.

Luces amarillas

Frente al tema de la protesta social, dice la directora de Movilizatorio, se cree que no estaba polarizado en 2020 por la poca actividad de calle que permitieron las cuarentenas y medidas decretadas por la pandemia.



No obstante, “nuestra hipótesis es que, si hoy fuéramos a hacer la lectura de datos, sí nos daría una conversación polarizada. Lo que sí es bien interesante son los datos de los acuerdos que tenía la gente en ese momento: el 74 % de las conversaciones estaban relacionando la protesta social con las acciones violentas cometidas en las marchas ciudadanas. Y hay una gran sensación de nerviosismo frente al abuso de la fuerza por parte de las autoridades”, señala.



Lo mismo ocurre sobre la corrupción, aparentemente polarizado, pero que, explica Uribe Villegas, hay altos porcentajes en consensos claves: “El 80 % siente nerviosismo frente a la situación actual del país, habla de perder el optimismo en el futuro de Colombia y habla sobre los gobernantes actuales. Esta es la conversación de 2020. Eso explica mucho esa sensación de desesperanza y crisis de institucionalidad de la actualidad. Por un lado, te están diciendo ‘no nos sentimos protegidos’ y por el otro lado ‘no hay optimismo ni confianza’. Un 80 % de la conversación es negativa sobre las instituciones”.



En cuanto a Venezuela, el 68 % de tuits en Colombia durante 2020 fueron informativos, y no de tono discriminatorio, como se pensaba antes del análisis. “Encontramos que es una conversación transversal, no tiene un volumen gigante de xenofobia por parte de la ciudadanía, pero sí es un tema que desde la política se tiende a instrumentalizar y a utilizar para polarizar”.



El consultor político Andrés Segura sostiene que estos estudios permiten ver los diferentes matices políticos que existen en el país, contrario a la falsa idea de que la división prima en el debate en redes sociales.



“Se deben identificar más esas pequeñas ‘tribus’ para entender la lógica política en su totalidad, que va mucho más allá de la derecha o la izquierda, aunque en el panorama electoral del próximo año se termine interpretando de esa manera”, indica.

Luz verde a consensos

Pese a ser controversiales, el medio ambiente; y diversidad, género y derechos LGBTI fueron los dos temas estudiados que están en ‘luz verde’, pues, dice Juliana Uribe Villegas, directiva de Movilizatorio, no mostraron polarización en Twitter durante 2020.



Según el reporte, de las seis categorías de análisis el medio ambiente es la más integrada, es decir, la menos polarizada.



El 86 % de las interacciones tenían intención informativa y un 61 % de usuarios están entusiastas por el cuidado del ambiente, pero nerviosos ante la deforestación acelerada.



“En este tema tenemos muchos acuerdos. Esto envía un mensaje interesante y positivo, de que no estamos divididos en todo”, asegura la investigadora.



Sobre el tema LGBTI, un 94 % de las conversaciones se dieron sobre la reglamentación del aborto y sus consecuencias para la sociedad.