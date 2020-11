Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Soacha se pronunció a propósito del incendio en el CAI San Mateo en Soacha, Cundinamarca, del pasado 4 de septiembre, en el que murieron nueve personas y que sigue siendo materia de investigación.



Juan Carlos Saldarriaga, el mandatario local, indicó con Blu Radio que los internos habrían fallecido por inhalación de humo y no por las quemaduras ocasionadas por las llamas.



"Al parecer, y son hechos materia de investigación, los mismos reclusos en un intento de fuga prendieron fuego a unas colchonetas, sin saber que estas producen un humo muy grande", explicó.



Agregó que "estas personas, que ya estaban sindicadas y condenadas, no mueren por el incendio, mueren por la inhalación de este humo en la celda, es lo que tengo entendido y la información que tengo al respecto".



Indicó que el día de la emergencia falleció una persona y en días siguientes fallecieron otros más que no se pudieron recuperar.

Sobre las denuncias de familiares en los que afirman que en los cuerpos se encontraron restos de gasolina, el mandatario aseguró que él no tiene información sobre las necropsias, y que todo es "materia de investigación".



El alcalde cuestionó al concejal de Bogotá Diego Cancino, quien dio a conocer las denuncias de los familiares sobre el hecho, y aseguró que "hay un ejercicio de populismo muy bravo"



"Nosotros pusimos nuestra voz de repudio, de dolor, que nos da la muerte de cualquier ser humano, pero también tenemos que ser muy prudentes para no alterar el orden público, que es lo que quiere hacer este concejal populista", aseveró el mandatario.

Saldarriaga indicó que "la información que tiene" es que los Policías actuaron "como deberían actuar", y que lo que provocó que la celda no se pudiera evacuar con rapidez es que el candado no se pudo abrir.



Pidió que se trabaje en reducir la sobrepoblación carcelaria, pues eso lleva a que haya personas hacinadas en las celdas de los CAI. "Estas personas no deberían estar en una celda de este tipo, en condiciones infrahumanas", recalcó.



Finalmente, cuestionó las denuncias indicando que "hay unos populistas tratando de hacer votos a costillas de las desgracias de la gente".

Los hechos

El incendio en el CAI San Mateo de Soacha se registró en la tarde del pasado 4 de septiembre. Las llamas habrían iniciado luego de que uno de los internos prendiera fuego a uno de los elementos que había adentro de la celda.



Según la Policía, la situación se dio luego de una "asonada en contra de la Policía por parte de los familiares" y un "amotinamiento por parte de los internos".



Las autoridades reportaron en su momento 13 personas heridas, 11 de ellos reclusos, los cuales fueron trasladados a centros asistenciales.

El pasado martes, el concejal Diego Cancino denunció que por el hecho fallecieron nueve jóvenes y que hubo negligencia de la Policía para atender el hecho.



Cancino reveló además un testimonio de uno de los familiares, quien dijo que su pariente "fue muy afectado, con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. En el dictamen médico dicen que se evidencia trauma térmico por combustión de gasolina. Mi pregunta es, ¿por qué gasolina?"



Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó "con vehemencia la campaña de deslegitimación y desprestigio que sectores que hacen politiquería con la muerte vienen realizando contra nuestra Policía Nacional".



Aseguró que según la información entregada por el comandante de la Policía Cundinamarca, "una vez sucedieron los lamentables hechos donde resultaron lesionados un grupo de personas que se encontraban detenidas, inmediatamente nuestros policías actuaron para responder a la emergencia provocada por los mismos retenidos, prestando los primeros auxilios y coordinando su traslado a los centros de salud cercanos".