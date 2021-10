¿Qué pasó con los 180 soldados que fueron retenidos por campesinos en el Catatumbo?

Autoridades nacionales confirmaron en las últimas horas la liberación de 180 soldados, quienes habían sido retenidos desde hace unos días por una comunidad de la zona del Catatumbo, Norte de Santander.



Los militares, quienes estuvieron retenidos desde este martes en una escuela de la vereda Chiquinquirá, del municipio de Tibú, fueron entregados en la tarde de este jueves a una comisión de la Defensoría del Pueblo tras más de 10 horas de mediación.



Los seis pelotones del Ejército se encontraban efectuando labores de erradicación de cultivos ilícitos, cuando aproximadamente 200 campesinos los acorralaron en una cancha del sector conocido como Orú 7.



De acuerdo con lo indicado por la Institución, la situación se habría presentado porque la comunidad se rehusaba a la erradicación forzada y pedían reactivar la sustitución de cultivos.



"A los soldados inicialmente les hicieron una asonada en el cual más de 200 campesinos los fueron acorralando, intentaron raparle los fusiles, intentaron golpearlos. Los soldados no han hecho uso de las armas, han respetado la distancia para no entrar en confrontación con los campesinos a raíz de todos estos improperios", detalló el general Omar Sepúlveda Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército.



Previo a la mediación, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, habían advertido que esta situación no se trataba de una retención, sino de un secuestro y que de no ser liberados los soldados, procederían a operar con la fuerza del Estado.



"Pretender retener soldados que cumplen con erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo es un secuestro y demuestra que el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. Contra los que así proceden, la respuesta es la ley. No aceptamos chantajes contra la autoridad y la ley", dijo Molano.



Por su parte, el presidente Duque fue enfático y condenó condenó el accionar de los campesinos quienes no permitieron que los soldados intervinieran los cultivos de uso ilícito. Según mencionó, en el país no se permitirá que sucedan este tipo de prácticas que "son solamente delictuales".



"El mensaje es contundente: nadie puede privar de la libertad a otra persona, así sea un solo minuto. Aquí nadie puede limitarle la movilidad y la libertad a ningún ciudadano y no podemos tolerar es tipo de prácticas. Yo entiendo que no hay una confrontación y en ese sentido la fuerza pública ha hablado con profesionalismo, con responsabilidad para no entrar en una confrontación. Pero también el mensaje es claro: no vamos a tener tolerancia con estas prácticas", precisó.