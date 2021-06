Proyecto que prohibía el fracking en Colombia se hundió en el Congreso

Alejandro Cabra Hernandez

El proyecto de ley que buscaba prohibir el fracking y la explotación de los yacimientos no convencionales en Colombia, no tuvo un final feliz en el Congreso de la República, tras hundirse este sábado definitivamente en la Comisión Quinta de la Cámara en primer debate.



La sesión del sábado había quedado programada para desarrollarse a partir de las 7:00 de la mañana, pero a la misma solo llegaron 10 de los 20 representantes que la integran, por lo que a las 8:30 de la mañana se levantó, dando hundimiento al proyecto presentado por los partidos de la oposición.



Aunque se esperaba que se le diera una votación este sábado, el proyecto había quedado prácticamente hundido desde el pasado miércoles, cuando se discutió la iniciativa por cerca de cinco horas, pero no se quiso votar argumentando que era necesario ampliar la discusión.



En ese momento la votación por aplazar una decisión sobre el proyecto terminó con 15 votos a favor y 4 en contra, por lo que en ese momento se dio el hundimiento del articulado que busca la protección del agua, la naturaleza y las comunidades, ante el riesgo que representan este tipo de actividades.



“Es vergonzoso que en medio de la crisis climática que vivimos y contra toda la evidencia científica que demuestra los riesgos e impactos del fracking, el Congreso le dé la espalda al país en este debate tan importante para las presentes y futuras generaciones y hunda estas iniciativas”, señaló la Alianza Libre de Fracking.



En el mismo sentido se pronunció el representante por el departamento de Santander Ciro Fernández, quien considera que “en la Comisión todos sabemos que el agua es vida, es hora de defender esta idea con actos concretos. No podemos defender una técnica que puede afectar mantos freáticos y fuentes hídricas”.

Lea también: El intenso cierre del periodo legislativo en el Congreso



Fernández rechazó contundentemente los comentarios que plantean que en la Comisión Quinta se votó a favor del fracking en los pasados días, haciendo énfasis en la votación del pasado miércoles, y reafirmó su compromiso con impedir la realización de esta práctica.



“Nuestra posición tiene que quedar clara y es de no al fracking, siempre estamos en la defensa de los recursos naturales, este es un tema que deberíamos definir con tiempo”, también señaló el representante Crisanto Pizo, quien destacó que esta práctica “afecta el medio ambiente y la vida”.



La representante del partido Liberal Florita Perdomo señaló que “aquí no se puede cuestionar un trabajo de la comisión, aquí no se necesita exigirle a la gente que fije una determinada posición, desde hace mucho tiempo hemos defendido el ambiente”.



Finalmente, el senador del partido Verde Antonio Sanguino, denunció la estrategia del partido de Gobierno, el Centro Democrático, para hundir el proyecto contra el fracking en su primer debate, que debía surtirse antes del 20 de junio, día en que finaliza la actual legislatura.



“En una burda y nueva maniobra, las mayorías uribistas se negaron a asistir a la sesión de la Comisión Quinta, en donde se votaría este proyecto. Con esta acción, no se constituyó quórum y, al tiempo que se iniciaba la Plenaria de la Cámara, la sesión de la comisión fue abruptamente levantada”, denunció.