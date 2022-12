¡Prohibidas las corridas de toros en Colombia! En segundo debate, Senado aprobó el proyecto de ley

En la madrugada de este jueves se aprobó en la Plenaria del Senado de la República, el proyecto de ley 085 de 2022, con el cual se prohíben progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel con animales en Colombia, incluidas dentro de ellas, las corridas de toros.



"Es histórico lo que acabamos de lograr, por eso, ahora el proyecto lo vamos a defender en la comisión quinta de la Cámara de Representantes y luego a la Plenaria. Estamos seguros de que lo lograremos", señaló Andrea Padilla, senadora que lideró el proyecto.



Cabe resaltar, que el proyecto paso 'raspando', ya que al momento de votar, cerca de 30 de los 80 senadores presentes, salieron de la sesión, por lo que Roy Barreras, presidente del Senado, tuvo que dar más tiempo para conseguir los votos e incluso amenazar con citar a otra sesión presencial el viernes, cuando ya varios tenían vacaciones programadas.



Pese a ello, el proyecto de ley se aprobó gracias al voto de senadores de todos los partidos, incluidos el Conservador, Cambio Radical, la bancada Verde y el Pacto Histórico, quienes calificaron de positivo este hecho, la prohibición se plantee de forma gradual y sin tocar, por ahora, las peleas de gallos.



"Gracias al ministro de Interior, Alfonso Prada, y a los senadores de todos los partidos que se dieron 'la pela' por sacar adelante el proyecto y hundieron una proposición que buscaba morigerar y reglamentar esta iniciativa", recalcó Padilla.



En contraparte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, señaló que no apoya las corridas de toros, pero si, que los "gustos propios no puedan imponerse sobre el resto", haciendo un llamado al respeto por las prácticas culturales.



No obstante, la noticia ha sido celebrada, en mayoría, por distintas personalidades y movimientos animalistas, quienes califican estas prácticas como retrógradas y obsoletas.



¡LO LOGRAMOS! La plenaria del Senado le dijo SÍ a la prohibición de las corridas de toros. Gracias, colegas, Roy, Alfonso, equipo… ¡LOS AMOOOOO! pic.twitter.com/tjdguwLmxp — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) December 15, 2022