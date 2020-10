Procuraduría pide a Minsalud que cumpla pago prometido a médicos residentes

Álvaro José Carvajal Vidarte

El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, instó al Ministerio de Salud a adoptar acciones necesarias que garanticen el pago del apoyo de sostenimiento educativo mensual prometido a 5.200 residentes del área de salud en prácticas formativas médico quirúrgicas, como estímulo a la labor que han venido desarrollando, especialmente durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



El jefe del Ministerio Público, en una carta enviada al ministro Fernando Ruiz, precisó que como parte de una acción preventiva de vigilancia y seguimiento, se pudo establecer que en julio el apoyo fue cubierto parcialmente, no así en los meses de agosto y septiembre.



“Se conoció que a la fecha no se ha cumplido con el pago equivalente al monto del apoyo de sostenimiento educativo mensual, el cual no debe ser inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, a los más de 5.200 residentes del área de la salud que se encuentran en prácticas formativas de programas de especialización médico quirúrgica, de acuerdo con lo previsto en las Resoluciones 1872 de 2019 y 1052 de 2020 proferidas por ese Ministerio", dijo en su misiva el jefe del Ministerio Público.

De acuerdo con Carrillo, a la fecha aún está pendiente el pago a más de 500 residentes por el apoyo del mes de julio y a la totalidad de los mismos, por los meses de agosto y septiembre del presente año.



El Procurador urgió al ministerio a adoptar acciones necesarias para asegurar el pago inmediato de los meses adeudados a la totalidad de los residentes y definir un cronograma de fechas que avale el giro oportuno de los recursos.



Lo anterior “con la finalidad de garantizar las condiciones, medios y recursos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la práctica formativa y así estimular la importante labor que han venido desempeñado en beneficio de la salud de los colombianos, especialmente durante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país”.



En los próximos tres días el ministerio deberá presentar un informe de las acciones adelantadas para garantizar los pagos.