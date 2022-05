Procuraduría levantó suspensión provisional a Alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

Sobre las 10:12 a.m. Andrés Fabián Hurtado publicó a través de redes sociales la imagen de un documento que, con firma del procurador delegado Luis Francisco Casas Farfan, ordena levantar la medida de suspensión provisional que se le había impuesto el pasado 10 de mayo por presunta participación en política.



“Siempre he sido y seré respetuoso de las instituciones. Comparto con ustedes el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación. Continuaremos trabajando por Ibagué”, escribió Hurtado en Twitter.



Cabe resaltar que el mandatario local, durante las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo indicó que:



“Yo me identi…fico con el Equipo por Colombia, [son] los que han hecho, por supuesto, por este país, entonces ahí estaremos adelantando nuestro derecho fundamental al voto”, minutos después de que se instalara oficialmente la jornada electoral en Ibagué.



Esta afirmación, que fue registrada en una trasmisión en vivo de El Nuevo Día, derivó en que la Misión de Observación Electoral (MOE), elevara una solicitud a la Procuraduría General de la Nación, para que investigara a Hurtado.



Días después, el ente de control abrió indagación preliminar en contra del burgomaestre. Fue así como, en su momento, la procuradora Margarita Cabello Blanco confirmó la suspensión temporal por un término de tres meses de Andrés Fabián Hurtado.