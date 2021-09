Procuraduría investigará a la Mintic por contrato con Centros Poblados

La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir investigación disciplinaria formal a la ministra TIC, Karen Abudinen, con el fin de determinar su responsabilidad por el caso del contrato con la unión temporal Centros Poblados.



El Ministerio Público busca determinar si hubo responsabilidades por la firma de ese contrato, en el cual se descubrió que la Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas.



Dicho contrato, al que le fue declarada la caducidad y que tiene en el ojo del huracán al Ministerio de las TIC, era para llevar internet a zonas apartadas del país y se firmó por más de 1 billón de pesos, del cual se alcanzó a pagar un anticipo de 70.000 millones de pesos.



La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.



El pasado 3 de septiembre, en la Cámara de Representantes, se llevó a cabo un debate de moción de censura en contra de Karen Abudinen.



Ese espacio fue aprovechado por la Ministra para defenderse de los señalamientos y asegurar que su cartera fue blanco de un entramado delictivo: “No fui yo la que se robó esa plata. Mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio y que no se pierda un peso”.



La funcionaria sostuvo además que “mi responsabilidad política es la de destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio. Esta es mi responsabilidad política, acá estoy poniendo la cara. Señores representantes los he mirado y he escuchado sin temor, porque lo más importante es la conciencia, cuando se actúa con vehemencia y transparencia siempre está la verdad”.



