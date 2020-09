Proceso contra Álvaro Uribe pasaría a la Fiscalía

Alejandro Cabra Hernandez

El proceso judicial del exsenador Álvaro Uribe, quien actualmente se encuentra en detención domiciliaria en su hacienda el Ubérrimo, pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, luego de que la Sala de Instrucción de la alta corte señalara que perdió la competencia frente al caso tras la renuncia de Uribe Vélez a su curul en el Senado.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomaron la decisión tras determinar que la investigación no está directamente ligada a la función que cumplía como senador.



La determinación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde afines y críticos del exmandatario se refieren a la continuidad de la investigación contra el expresidente por soborno y fraude procesal, en una supuesta manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda.



Los dos hijos del expresidente Uribe se pronunciaron en tal sentido. Jerónimo Uribe, expresó que “en el tribunal que sea, Corte, Fiscalía, opinión, y en el de la historia, vamos a sobreponernos y vamos a defender el honor y la verdad”.



Su hermano, Tomás Uribe, sostuvo que “es momento de apoyar a mi papá, que se demuestre su transparencia y la única manera de lograr eso es que este proceso vaya a la Fiscalía, donde será un proceso que correrá por Ley 906 y no Ley 600".



A su turno el senador de la oposición Gustavo Bolívar, sostuvo que “a mí sí me gusta que el caso de Uribe haya pasado a la Fiscalía de bolsillo de Duque. Y pienso que la Corte Suprema de Justicia lo hizo con esa doble intención: Demostrar que estamos en una dictadura que no respeta la Justicia, que absuelve amigos y persigue opositores”.



El abogado Alirio Uribe indicó que “faltan los recursos de sala de casación que es la que tiene la última palabra”, mientras que el también abogado Ramiro Bejarano, cuestionó que “cuando los magistrados deciden contra los intereses de Uribe son calificados de mafiosos; ahora cuando le dan la razón a Uribe de remitir por competencia el expediente a la Fiscalía, siguen siendo mafiosos?”.



La representante a la Cámara, por el Centro Democráticos, Margarita Restrepo, sostuvo que “celebro que la Corte Suprema de Justicia haya pasado el proceso de Álvaro Uribe a la Fiscalía; en ese tribunal no se tenían las garantías procesales para avanzar en un juicio. Lo único que pide la defensa del expresidente es que se conozca la verdad y se juzgue en derecho.



Finalmente el senador Carlos Felipe Mejía, indicó que “ante el tribunal que sea, ante el pueblo colombiano y para la historia de nuestra Patria, el Presidente Álvaro Uribe defenderá su honorabilidad. Como debe ser, el proceso de Álvaro Uribe ya no será más de la Corte, pasa a la Fiscalía”.