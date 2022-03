Problemas técnicos y logísticos, el mayor lunar de la jornada electoral: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó el primer informe de observación, correspondiente a la jornada electoral de las elecciones a Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas.



En primer lugar, reportaron las dificultades en la infraestructura tecnológica de la Registraduría por las fallas en la página web de la Registraduría y en la aplicación Infovotantes, al momento de que el ciudadano consulta su designación como jurado de votación y el lugar para ejercer el derecho al voto.



Además, reportan que la reubicación de puestos y mesas de votación sin aviso previo, ha dificultado la jornada electoral, particularmente, en algunos puestos de Usaquén-Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta.



De igual forma, resaltan un caso en particular en el puesto de votación de Tres Bocas, Tibú, Norte de Santander, donde se dañaron las hojas impresas del registro de votantes por causa de las lluvias que se presentaron, dejando así a los ciudadanos sin la posibilidad de consultar su mesa a la entrada del puesto.



Por otra parte, la Misión de Observación Electoral reportó en su informe dificultades para el ingreso de observadores a los puestos de votación en 12 municipio del país.



Los casos fueron principalmente en Bogotá ( en las localidades de Antonio Nariño, Engativá, Kennedy, Candelaria, Tunjuelito, Usme y Usaquén); Rionegro, Sabaneta, Jericó, Cáceres y Medellín (Antioquia); Pereira (Risaralda); Cali, (Valle del Cauca); Popayán (Cauca); Cúcuta, Sardinata y Tibú (Norte de Santander).



De igual forma, informaron que con relación a las votaciones en el exterior, se recibieron 15 reportes de posibles irregularidades ocurridas en los puestos de votación ubicados en Argentina, Australia, Chile,

España, Estados Unidos, entre otros.



Las irregularidades reportadas por los ciudadanos, están relacionados con publicidad en los puestos de votación, incumplimiento de procedimientos electorales por parte de jurados de votación en la entrega de tarjetones electorales y cierre de puestos de votación mucho antes de la hora legalmente establecida para ello.



Por otro lado, informan que se limitó, en las primeras horas de la jornada electoral, el ingreso de testigos electorales a la instalación de las mesas de votación. Se recibieron 8 reportes en lugares como Bogotá, Puerto Lleras (Meta), Guaduas (Cundinamarca).



La MOE recibió entre las 12:01 a.m.y las 10:00 a.m. del 13 de

marzo un total de 181 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales en 73 municipios correspondientes a 23 departamentos y Bogotá.



Hay 69 reportes de irregularidades que están relacionadas con autoridades electorales. Dentro de las situaciones presentadas está el reporte de ciudadanos que no aparecen en el registro de votantes, pese a que realizaron el procedimiento para cambio de puesto de votación o haber ejercido su derecho en ese puesto en elecciones anteriores, lo que les impidió la participación en el proceso.



Cabe recordar que, este informe recoge lo reportado por los 3.589 observadores y observadoras electorales desplegados en 481 municipios, de los cuales en 115 son Circunscripciones Especiales de Paz - CITREP, así como en 11 ciudades de 20 países.