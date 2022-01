Política de frascos abiertos no se aplicará más en la vacunación anticovid de Colombia

Debido a que cada vez queda menos población por vacunarse, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se pronunció respecto a los casos de tener frascos abiertos y no contar con la población objetivo a inmunizar, según el número de dosis de cada frasco.



“No se le puede negar la vacuna a un colombiano por la razón de no poder abrir frascos porque vamos a desperdiciar vacunas. Eso queda absolutamente claro en Colombia (...) Primero está la vida de las personas ante la posibilidad de desperdiciar vacunas”, ordenó el ministro al cierre el último Puesto de Mando Unificado sobre Covid-19.



De acuerdo con el jefe de la cartera de Salud, ahora en Colombia los profesionales de la salud no podrán negar la vacuna por consideraciones de posibles desperdicios de dosis por falta de un número mínimo de personas para ser inoculadas.

Pues antes la política de frascos abiertos establecía que el biológico que contenía cierto número de dosis se debía utilizar de manera inmediata en igual número de personas luego de haber abierto el frasco.



“Ya cuando lleguemos al 100% de cobertura de vacunación necesariamente va a suceder que vamos a tener que abrir frascos y se nos van a expirar probablemente dosis, en espera de que solamente llegó una persona a la que podemos vacunar, pues el resto de personas no llegan porque ya están vacunas”, explicó.