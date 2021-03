Polémica por adulta mayor a la que iban a vacunar con una jeringa vacía en Santander

Natalia Moreno Quintero

Como un error involuntario calificó la enfermera que debía vacunar contra el covid-19 a una adulta mayor en una clínica de Floridablanca, Santander, y en cambio le puso una jeringa vacía.



"Ay, ¡se me olvidó!", se le escucha decir a la profesional de la salud en el video en el que la nieta de la mujer de 80 años grababa la que para ellas -según dijo la joven- era una ocasión feliz.



En las imágenes se observa a la señora Celina Bautista de Alvarado esperar sentada en una silla a que le apliquen el biológico de Sinovac contra el covid-19. La enfermera encargada frota el brazo de la paciente con un algodón y pone una jeringa vacía. Es en ese momento cuando reacciona tras notar que en la jeringa no se encuentra el preparado.



La enfermera se retira y, a continuación, se ve que otra funcionaria le entrega a la señora Celina el certificado de vacunación y le da algunas indicaciones. Cuando la adulta mayor se va a parar para irse, su nieta dice que no la han vacunado.



"Yo soy la que me doy cuenta, digo que no me voy a retirar hasta que no vacunen a mi abuela", afirmó la joven Dayana Hernández en Blu Radio.



"Yo digo que no hay error humano, porque la chica se fue, hubo tiempo para preparar su vacuna, hubo tiempo para caminar de vuelta, darse cuenta de que la jeringa iba vacía", destacó.



A través de un comunicado, la Clínica Foscal manifestó que tras conocerse que la jeringa estaba vacía se evitó que la adulta mayor se marchara y se le aplicó la vacuna cumpliendo con todos los pasos del proceso.



"Al momento de la inoculación la jeringa se encuentra sin contenido; acto seguido a la usuaria se le da una información sobre el proceso y se evita su retiro, ya que la existencia del evento es evidente y se corrige, inoculando en forma posterior a la paciente la vacuna de manera adecuada, recibe la atención y el cumplimiento de todos los pasos del proceso y regresa a su casa", se lee en el documento.



En la mañana de este viernes, el director de la clínica indicó que se adelantará una investigación sobre lo sucedido, al tiempo que respaldó a la enfermera y dijo que el evento debió responder a un error involuntario.



De otra parte, la nieta de la adulta mayor comenta que su abuela "se siente acongojada, siente que fue una burla todo. La clínica se ofreció a hacerle acompañamiento psicológico, eso fue lo único".



En la Clínica Foscal se presentó otro hecho irregular en el marco de la vacunación contra el covid-19. El pasado 22 de febrero se conoció que el cirujano plástico Camilo Reyes había recibido la primera dosis del biológico de Pfizer pese a no hacer parte de la población priorizada en la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación.



Vea a continuación el video del hecho y el comunicado emitido por la Clínica Foscal dando su versión al respecto.