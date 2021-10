Una polémica ha generado la presencia de Andrés Escobar, señalado de disparar a civiles en medio del paro en Cali, en una reunión de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal.



El empresario, quien aseveró que el arma que usó contra los manifestantes en el sector de Ciudad Jardín era traumática, asistió a un encuentro con la senadora Cabal que se habría realizado en la noche de este miércoles en un hotel en el centro de Cali.



Aunque Escobar ha asegurado ser un activista político, las imágenes en la que se evidencia su participación en la reunión han causado revuelo, tanto así que el también precandidato Gustavo Petro lo tildó de "paramilitar".



Tras compartir imágenes del evento realizado por la precandidata, Petro manifestó que "la persona que habla debería estar presa . Es una persona en toda la extensión de la palabra: paramilitar", refiriéndose a Escobar, quien parece en el video formulándole una pregunta a Cabal.



"Al no haber rechazo de los asistentes a la reunión de la señora Cabal, ni de ella misma, a la presencia de este sujeto, se entiende que apoyan el que civiles disparen a manifestantes y los asesinen. La derecha debe recobrar valores republicanos y civilistas sino cae en el neonazismo", escribió Petro en su cuenta de Twitter.



Frente a estas acusaciones, la senadora Cabal cuestionó la labor de Petro y defendió la participación del empresario en su evento político.



"Señor Petro, ¿quién es usted para juzgar? ¿Lo hace desde su experiencia guerrillera o por su apoyo a los vándalos? La ley debe ser aplicada, pero la ciudadanía tiene también derecho a defenderse. Usted, el señor de las bolsas, debiera estar preso, por corrupto y violento", precisó Cabal, quien en otro trino defendió la "libertad de expresión".

¡Las reuniones son abiertas al público! No pagamos buses para llenar plazas. Maquinaria perversa de bots y extrema izquierda pretende tergiversar la enorme acogida de los caleños a mi candidatura.El señor Escobar manifestó una inquietud; aún en Colombia hay libertad de expresión. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 7, 2021

¿Quién es Andrés Escobar?

Andrés Escobar es un empresario y activista político quien fue identificado por las autoridades como una de las personas que habrían estado armadas en una jornada de disturbios registrada en el sector de Ciudad Jardín el pasado mes de mayo.



El hombre fue señalado en redes sociales, mediante varias fotos y piezas de video, como uno de los ciudadanos que el pasado 28 de mayo portaba un arma en cercanía al CAI de Ciudad Jardín y habría intentado disparar a los manifestantes.



Escobar, quien se disculpó en un video, aclaró que el arma que usaba no era de fuego, sino de fogueo, y que su intención no era hacerle daño a nadie.



Segú dijo, lo que hicieron él y un grupo de ciudadanos de la Comuna 22 fue "apoyar a la policía, que estaba siendo reducida por el grupo de vándalos. Ellos iban a quemar el CAI después de que ciudadanos de la comuna, con banderas blancas, les pidieron que no ingresaran".



El empresario, quien también ha sido conocido como influencer, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, el polémico caso aún sigue bajo una indagación penal en el ente investigador.