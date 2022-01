¿Piensa Colombia hablar con Maduro ante la crítica situación en Arauca?, responde Marta Lucía Ramírez

"Para nadie es un secreto que la expansión de las disidencias de las Farc y del ELN en la zona de frontera se ha dado gracias al beneplácito que las fuerzas de seguridad y autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro han otorgado a esas estructuras criminales para establecerse en territorios de Venezuela".



Por ello, dijo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que el Gobierno Nacional “seguirá acudiendo a las instancias multilaterales para denunciar la connivencia de ese régimen con los grupos armados provenientes de Colombia.



La funcionaria también habló de las tres cumbres en las que el país acaba de ser protagonista.



Tras la Alianza del Pacífico en Málaga, ¿qué puntos son claves para avanzar en ella?



Este es un proceso en donde la continuidad es lo que le da más fuerza y consolida esta Alianza. Es importante fortalecer esos lazos con los países del Asia Pacífico. Por esa razón estamos muy felices de darle la bienvenida a Singapur y de abrir la puerta ojalá pronto a Ecuador y Corea del Sur. Pero también hay varios miembros que nos han expresado su interés de entrar en un proceso, como Japón. Y sobre la plataforma consulta migratoria, es importante facilitar la circulación de personas en nuestros países, pero también buscar posibilidades como los prechequeos para los turistas, visas de negocios, todo lo que nos evite el riesgo de tener devolución de pasajeros en los aeropuertos.



Pero esta semana también se celebraron otras dos cumbres, la de Prosur y Caricom...



Colombia es caribe, tan importante es esa presencia en el Pacífico, como el Caribe. Por eso convocamos a esa segunda reunión con Caricom, para analizar la relación estratégica que podemos desarrollar juntos. Las economías del Caribe son pequeñas, dependientes de pocas fuentes de recursos, la de Colombia es mucho más diversificada, pero juntas tienen un potencial enorme.



Los países del Caricom y Colombia podemos desarrollar un mercado de servicios, de productos, facilitar el tránsito de personas, pero también estar atentos porque esa región se ha convertido en lugar predilecto del narcotráfico, que juntos vamos a combatir.



En Prosur, lo que podemos hacer es una visión integradora, 386 millones de personas están esperando que este mecanismo de integración trascienda. Hubo un trabajo importante en compartir experiencias sobre la seguridad y defensa. Allí es necesaria la comunicación permanente entre los ministros de Seguridad y Defensa. En cuanto a medio ambiente, hay que avanzar en los formularios de información sobre las iniciativas que cada uno está desarrollando en energías renovables no convencionales.

¿Qué va a hacer el Gobierno para que se resuelva la situación de los colombianos involucrados en el asesinato del Presidente de Haití?



Un principio fundamental del derecho penal es la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario y de esto se trata el proceso justo que he pedido para ellos. Si hay responsabilidad, lo debe determinar un juez, luego de darles las garantías del debido proceso, derecho a la legítima defensa y presunción de inocencia.



Por eso he solicitado reiteradamente que cuenten con un abogado y se han realizado dos visitas a Puerto Príncipe de funcionarios de este Ministerio, quienes asistieron a los privados de la libertad y sostuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno de Haití. Continuaremos insistiendo en que cualquier definición de su participación debe permitir conocer los autores intelectuales que ocasionaron el magnicidio.



Tras la violencia en Arauca, ¿se recurrirá a Venezuela para que combata a los grupos armados que se refugian allí?



Con nuestra Fuerza Pública, hemos fortalecido las acciones en materia de seguridad, inspección e inteligencia en la frontera con Venezuela. Para nadie es un secreto que la expansión de las disidencias de las Farc y el ELN en la zona se ha dado gracias al beneplácito que las fuerzas de seguridad, controladas por el régimen de Nicolás Maduro, han otorgado a esas estructuras criminales para establecerse en territorios de Venezuela.



Colombia no reconoce la dictadura de Maduro, por lo cual no tiene ninguna comunicación con él, por lo que seguirá acudiendo a instancias multilaterales para denunciar la connivencia de ese régimen con los grupos armados provenientes de Colombia.

“En estos meses seguiremos trabajando por contribuir a la recuperación económica del país, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo la presencia de Colombia en el mundo” Marta Lucía Ramírez Vicepresidenta y Canciller

Luego del reciente triunfo de la oposición en Barinas, ¿cree que hay opción de derrotar a Nicolás Maduro en las urnas?



Los hechos en Barinas tienen un alto simbolismo, evidencian el rechazo contundente de los venezolanos hacia el régimen en el propio estado natal de Chávez y demuestran que la unidad de toda la oposición son fundamentales para poner fin a la usurpación del régimen.



Sin embargo, en Venezuela no hay separación de poderes y la influencia del régimen en el actual poder electoral ha sido notoria. Por ello, insistimos en que el principio para encontrar una solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela tiene que contar con acompañamiento de Europa y EE.UU. para desarrollar condiciones objetivas y verificables que permitan realizar unas elecciones limpias y transparentes.



Como abanderada de la lucha anticorrupción, ¿qué dice frente al caso del asesor de la jefe de Gabinete de la Presidencia cuya esposa recibió múltiples contratos del Estado?



¡Aquí, quien actúa fuera de la ley, tiene que pagar, no importa quién sea! Este ha sido el compromiso del presidente Duque y el mío, pues hemos hecho expreso el compromiso para derrotar la corrupción. De ello dan cuenta múltiples acciones y la recién sancionada Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Anticorrupción.



Lamentamos que se presenten estos casos que menguan la confianza ciudadana en el Estado. Por ello nuestro énfasis en lograr un Estado Abierto: encender luces en todos los niveles, para que los corruptos no se amparen en la opacidad.



La transparencia es ley, luz, prevención y es una cultura ciudadana para la integridad. Aún falta alta camino por recorrer y así lo demuestra lo sucedido con Andrés Marroquín, tema que ya está en manos de la Fiscalía General, que determinará si hubo irregularidades por parte del exfuncionario