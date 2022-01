"Pido excusas por la forma, no por el fondo", concejal que denunció a conductor de InDriver

Luego de la polémica desatada por la denuncia del concejal de Manizales, Julián Osorio, quien pidió un servicio de transporte por la aplicación InDriver y termino tendiendo una "trampa" al conductor de 60 años, Carlos Gutiérrez, por presunta ilegalidad.



Al conductor le impusieron una multa y le inmovilizaron su vehículo, única forma de obtener ingresos según argumentó en un video que se conoció por redes sociales.



Tras este hecho, una ola de críticas llegaron para el concejal Osorio, quien tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales, tuvo que pedir disculpas públicas y asegura que es víctima de amenazas de muerte.

Concejal De Manizales Julián Osorio, recibe repudio Nacional.



En una entrevista con Blu Radio, Osorio comentó que él proviene del gremio de los taxistas, por lo cual se declaró un defensor de los 'amarillos' y fue el motivo de su acto del cual se arrepiente.



“Yo siempre he sido defensor del gremio de los taxistas, aquí no me puedo esconder (…) Pido excusas públicas por la forma, no por el fondo, a las personas que sintieron que yo humillé al señor Carlos Jaime Gutiérrez, porque las plataformas son legales, lo ilegal es el servicio público que prestan”, expresó.



Según comentó, por este acto lo han amenazado de muerte junto con su familia. "Mi familia está amenazada, estoy amenazado yo y están exponiendo las fotos de mis hijos. Cómo uno va a sentir satisfacción por eso. Repito, le pido excusas públicas a don Jaime, me equivoqué”, dijo.



Osorio argumentó que le ofreció al conductor afectado la opción de conducir taxi, que él se encargaba de conseguírselo, pero que al señor Gutiérrez no le interesó.



“Nunca llegó un taxista a agredirlo, no se le tocó un pelo (…) Yo le dije a don Jaime que ya tiene como refrendar su pase, que le conseguimos un taxi para que comience a trabajar de manera legal, pero no lo aceptó, que no le interesaba”, afirmó.



Posterior al video de la denuncia de Osorio, se difundió uno de Carlos Jaime Gutiérrez, el conductor de 60 años afectado por la "trampa" del concejal, asegurando que necesitaba de $8 millones de pesos para sacar su carro de los patios.



Tras esto, cientos de personas en las redes sociales se unieron para hacer una colecta voluntaria con el objetivo de reunir $20 millones para el señor Carlos. Actualmente, esta alcanzó los $48 millones de pesos.



El líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció sobre este hecho, haciéndole un llamado a la reflexión al concejal Osorio, "que el mal ejemplo no sea nuestro", expresó en su cuenta de Twitter.