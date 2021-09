Piden revocar casa por cárcel a Emilio Tapia en caso del 'Carrusel de la Contratación'

La Procuraduría General pidió a un juez de Barranquilla, revocar la prisión domiciliaria concedida a Emilio José Tapia, por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, al advertir burlas a la justicia e incumplimiento de sus obligaciones como condenado, cuando se trasladó a Bogotá, Antioquia, Sucre, entre otros, sin la debida autorización legal.



En el oficio enviado, el Ministerio Público solicitó a la juez que ordene a Tapia seguir cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario, debido a que con su comportamiento se generaron “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.



El requerimiento se presentó a raíz de la supuesta vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en diferentes ciudades del país, para adjudicar la contratación que se firmó entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados.



Para la Procuraduría, "estos viajes estarían ocasionado desconocimiento por parte del señor Emilio José Tapia Aldana de las obligaciones por él adquiridas al serle concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de la libertad.”

Lea además: Envían a la cárcel a Emilio Tapia y otros dos implicados en caso de Centros Poblados y MinTic



La Procuraduría pidió compulsar copias a la Fiscalía General, con el fin de que se “aperturen las correspondientes investigaciones penales en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana, incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas”.



Cabe recordar que este viernes 24 de septiembre Tapia fue condenado por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados.



El juez 53 de control de garantías de Bogotá determinó acoger las pretensiones de la Fiscalía y envió a la cárcel a Tapia, junto a otros dos implicados en el polémico contrato, asegurando que efectivamente ellos participaron en los hechos irregulares que rodean el caso.



Sobre la participación de Tapia en los hechos, el Juez dijo que “se evidencia que el señor es quien pagaba la nómina (de Centros Poblados)… de esta manera se pudo determinar que él manejaba a su antojo la empresa Novotic y las demás que conformaban la Unión y era quien prácticamente materializaba las intervenciones”.



Además, frente a la solicitud de la defensa de concederle nuevamente la prisión domiciliaria al hombre, el Juez hizo un fuerte llamado ante la petición y dijo que “¿cómo me van a hablar a mí de buena conducta? Son personas que están delinquiendo, son personas preparadas, que delinquen con conocimiento, no podemos poner un policía para cuidar a cada uno, no alcanzan los policías ni a cubrir la delincuencia para que los pongan de niñera”.

Lea también: Emilio Tapia colaborará con la justicia y promete nombres de congresistas involucrados en caso MinTic