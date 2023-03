Piden acciones urgentes al Icbf y SuperSalud para detener desnutrición en niños de La Guajira

La Defensoría del Pueblo solicitó de forma urgente al Icbf y la Superintendencia de Salud acciones de contingencia adoptadas para detener el incremento en el número de casos de desnutrición y muertes por desnutrición que se ha visto este año.



Según expresó la entidad sobre la crítica situación de la Guajira que, en tan solo dos meses y medio de 2023, según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 11 del INS se registran 4.474 casos notificados de desnutrición aguda de los cuales 376 son en La Guajira. Así mismo, se reportaron 18 muertes notificadas por esta enfermedad o causas asociadas en menores de 5 años en ese departamento, el 30% del total registradas en el país.



“La situación nutricional de la primera infancia en el país es una grave y constante vulneración de derechos humanos en el 2023, en especial en La Guajira. No nos podemos quedar en clamores y que los niños se sigan muriendo por desnutrición y causas asociadas, enfermedades absolutamente prevenibles, y por eso les he hecho un llamado urgente y les exigí acciones inmediatas y contundentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en realidad, se proteja a la niñez en ese departamento”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.



Sobre los requerimientos hechos a las dos entidades, el defensor expresó que “al Icbf solicitamos informar cuáles son las acciones de urgencia o contingencia desarrolladas en La Guajira para detener este incremento y cuántos beneficiarios se están atendiendo a través de sus programas de prevención y atención de la desnutrición en la primera infancia.



Igualmente, sobre la Supersalud expresó que “le pedimos que adelante las acciones necesarias para garantizar la atención de las necesidades de los usuarios que requieran el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, según lo establecido en la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social”.



El defensor aseguró que muchas entidades territoriales se encuentran en mora del cumplimiento de la resolución debido a que no conocen el contenido y la manera adecuada para manejar la desnutrición de los niños entre 0 y 59 meses. Este desconocimiento generaría barreras de acceso que repercuten en la identificación de casos, la atención oportuna de niños con desnutrición aguda y, por supuesto, hay poco seguimiento y acompañamiento que apoyen la recuperación a quienes padecen esta enfermedad.



Finalmente, Carlos Camargo Assis, aseguró que “en los documentos enviados al ICBF y a la Supersalud reiteramos las recomendaciones y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que insistimos en que es necesario un trabajo interinstitucional para frenar los casos por enfermedad y muerte por desnutrición en menores de 5 años en todo el país”.