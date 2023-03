Petro elimina requisito de tener primaria y bachillerato para entrar al Sena

El presidente Gustavo Petro inauguró este martes 21 de febrero CampeSENA, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Una iniciativa en la que las campesinas y los campesinos del país tendrán acceso a la oferta educativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con el anunció que ya no será necesario los requisitos de bachiller y primaria para iniciar estudio técnicos en el Sena.



Durante su discurso, el presidente destacó que la distribución de la tierra en Colombia es “absurda, aberrante y deficiente”, y afirmó que esta desigualdad es una de las causas fundamentales de la guerra en el país.



Aprovechó la oportunidad para poner en el centro de la discusión la distribución de tierras, uno de los problemas más difíciles de resolver en Colombia, y refirió a la reforma agraria que su gobierno adelanta diciendo que “la redistribución de tierras es un compromiso del Estado para lograr la construcción de la paz.”



Se refirió a la administración de su predecesor, el expresidente Iván Duque, diciendo que el Gobierno anterior apenas “entregó 17 mil hectáreas de los 3 millones” que proponía redistribuir el Acuerdo de Paz.



Por último, se dirigió a Fedegan asegurando que si “cumplen su promesa de venta y sí el estado puede comprarlas”, pondrá en marcha la reforma agraria que “la historia de Colombia no pudo hacer”.



Por su parte, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, destacó la importancia de la estrategia para los campesinos y campesinas del país, en el sentido de que reúne los pilares del Gobierno; justicia social, económica y ambiental.



Londoño aseguró que esta iniciativa propone que “el campesino no tenga que el campesino ir al SENA, sino que el SENA vaya al campesino” y añadió que esta estrategia “reconoce a las campesinas y los campesinos de Colombia, por una justicia social, ambiental y económica”.



Además, presidente Petro señaló que también, “se educará en energías limpias y comunidades de conectividad al campesinado”.



A través de este programa, el campesinado de todas las regiones de Colombia podrá tener acceso a recursos para impulsar emprendimientos rurales y certificación de su experiencia, entre otros beneficios.