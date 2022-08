Personas afectadas por la ola invernal serán reubicadas en territorios de la SAE: Petro

Desde Ciénaga de Oro, Córdoba, el presidente Gustavo Petro confirmó que las personas que resulten afectadas y damnificadas por la ola invernal serán reubicadas en territorios de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



“Reubicaciones ojalá permanentes, todos los predios de la SAE, que es lo que tiene el Estado para resolver problemas de reubicación de la gente más vulnerable”, afirmó Petro en medio de su discurso.



El mandatario especificó el caso en el departamento de Córdoba, asegurando que, según las cifras que les han entregado, habrían dispuestas 12.000 hectáreas para ser utilizadas.



“Hay 12.000 hectáreas de la SAE en Córdoba en este momento, según la información que me han dado, las 12.000 hectáreas de la SAE tienen que ponerse al servicio de ubicaciones permanentes, allí la parte más vulnerable de la población afectada por la crisis climática”, explicó Petro.



Además aseguró que no le podrían clasificar las tierras en las que están en proceso y las que ya están extinguidas.



“Son 12.000, ahí van a decir jurídicamente no es que unas están extinguidas y otras están en proceso. ¿Por qué las propiedades de narcotraficantes en proceso de extinción, si se las entrega la SAE en administración a una persona y no a las asociaciones campesinas?”



Y reiteró: “Si es lo mismo jurídicamente hablando, entonces sí se pueden las 12.000 hectáreas, que no son suficientes, pero nos ayuda a resolver parcialmente el problema”.