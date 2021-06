Pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela se abrirían desde este martes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Colombia está lista para empezar a reabrir la frontera con Venezuela desde este martes, pese a la negativa del Gobierno del vecino país al respecto.



En efecto, después de un año y tres meses de cierre por la pandemia, la Cancillería colombiana anunció que permitirá el paso por los puentes internacionales, como una “medida de reactivación económica responsable y por temas humanitarios”.



Así lo señaló el 20 de mayo el gerente para la frontera con Venezuela, Lucas Gómez, quien mencionó como fecha tentativa este 1 de junio.



Según se ha indicado desde entonces, para ello se establecerá un Puesto de Mando Unificado permanente entre Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander; un sistema de reconocimiento facial detector de alertas en el Puente Simón Bolívar y medidas de bioseguridad en los centros migratorios, en colaboración con la OPS y la OMS.



Carlos Martínez, director del Instituto de Salud de Norte de Santander, dijo que se ha articulado con la Secretaría de Frontera apoyo para el control sanitario en los puestos de revisión portuaria.



Sin embargo, expresó que “hemos puesto a consideración el ‘pico’ agudo que está enfrentando Cúcuta y el Norte de Santander (...) Hemos informado de la presencia de otras cepas mucho más contagiosas, aumentando el número de infecciones, y el avance de la enfermedad. Ya casi ni siquiera pasa por hospitalización sino que requiere cuidados intensivos”.

De su lado, Armando Peña, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, afirmó que “los visitamos hace dos días en el Palacio Legislativo (Venezuela), donde estuvieron líderes de Fedecámaras y se definieron comisiones salud, aduanas, migratorios y de seguridad, con las que se espera avanzar en los temas más técnicos y dar inicio a la apertura con directrices de Colombia”.



Peña también indicó que “la voluntad está, el camino está, solo falta caminar sobre esa ruta (...) El retiro de los contenedores en el puente es el gesto que estamos esperando”.



Desde el 2020, empresarios y comerciantes de Norte de Santander han propuesto una apertura progresiva para reactivar la economía de la región, siguiendo los protocolos de bioseguridad, como se lo pidieron al presidente Iván Duque en abril pasado.

El pasado 19 de mayo, el Gobierno colombiano abrió los pasos fronterizos marítimos, terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, cerrados por el covid.

Del lado venezolano



Comerciantes, empresarios y gremios del estado Táchira ven con buenos ojos la apertura fronteriza anunciada por Colombia y mantienen la esperanza de que Venezuela se sume a la iniciativa en un futuro cercano.



Sin embargo, Wladimir Tovar, vocero del sector aduanero, coincide con el presidente Nicolás Maduro en que la decisión no puede ser unilateral.



“Este 1 de junio Colombia retirará los obstáculos al tránsito binacional y Venezuela debe prepararse para levantar los contenedores y en un futuro próximo iniciar una apertura comercial, porque las condiciones están dadas para eso”, manifestó.



El empresario cree que no hay condiciones para una apertura peatonal, debido a los controles de bioseguridad que se requieren ante las aglomeraciones que se producen durante el paso de un país a otro.

Por el contrario, Pietro Ceníccola, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Táchira, afirmó que abrir los puentes es una de las mejores medidas sanitarias que se pueden adoptar, porque allí se pueden aplicar medidas de bioseguridad que es imposible cumplir en las trochas.



“Debe tomarse en consideración que si Colombia no tiene miedo, Venezuela tampoco debería tenerlo”, dijo al apuntar que las condiciones sanitarias en Colombia con relación al covid son mucho más seguras, debido a que acá ya se está vacunando a la población. “En Venezuela el programa masivo aún no ha empezado y el Gobierno rechazó la propuesta de los sectores empresariales de asumir la vacunación de su personal”.



Para Ceníccola, “la apertura se tiene que dar, porque esta situación de cierre ha traído cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo, afectando otros sectores de la economía. Estamos conscientes de que no se puede dar de manera plena, sino que tiene que ser gradual y comenzar por el transporte de carga e ir avanzando en materia de salud pública”.



En Bogotá “están hablando de abrir la frontera de manera unilateral”, en ese sentido “yo les digo, nada unilateral va a funcionar”, dijo la semana pasada el presidente del vecino país, Nicolás Maduro.