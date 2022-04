Paramédico que asistió a Rincón reveló que Freddy estaba en el puesto del conductor

Tras varios días del trágico accidente que le costó la vida el exfutbolista Freddy Rincón, uno de los paramédicos que lo asistió, reveló que el 'Coloso' de Buenaventura se encontraba en el lugar del conductor cuando fue atendido por ellos.



“En ese momento cuando llegamos ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha ¿qué más había? solamente se activaron los airbags de los lados los laterales”, le contó el paramédico a Noticias RCN.



Incluso relató que, cuando llegaron no conocían a la persona que estaba en la camioneta, solo hasta que la gente le dijo que sacaran a Freddy Rincón, fue ahí cuando".



El paramédico también reveló a Noticias RCN que el rescate de Freddy Rincón duro al rededor de diez minutos, y que le colocaron un inmovilizador de cuello y una tabla de medio torso. Además dijo que necesitaron la ayuda de siete personas para poder sacar al 'Coloso' del carro.



Lea también: Revelan más detalles de la mujer que pagó para asesinar a embarazada en Soacha y robarse su bebé



Asimismo, dijo que el exjugador de la Selección Colombia "tenía varias complicaciones como trauma de tórax cerrado, trauma craneoencefálico".



De acuerdo con el testimonio, mismo dado ante la Fiscalía tres días después del siniestro, en el puesto del pasajero se encontraron a una mujer inconsciente.



“En el momento en que abordamos el vehículo ella está inconsciente, ya a los segundos después de estar haciendo extracción de Freddy ella reacciona (…) abre los ojos, pero está callada todavía no entra como en sí”.



De igual forma, resaltó que mientras hacían el rescate no le sintió ningún olor a licor a Rincón, ni tampoco en el vehículo se veían botellas.