Opinión: "Respaldo a Claudia Blum"

Erika Mantilla

En razón al equilibrio que el diario El País siempre ha defendido, y por considerarlo del interés para los lectores, nos permitimos publicar la siguiente carta sobre la columna ‘Claudia Blum’ escrita por Gloria H y publicada el pasado martes 1 de septiembre.

Respetada Directora:



Nos dirigimos a usted en nuestra calidad de vallecaucanos para expresarle nuestra protesta por la manera en que la señora Gloria Hurtado usó su columna del pasado martes para denigrar y ofender a Claudia Blum, aprovechando el espacio que le brinda El País.



Sobra decir que la hoy Canciller de la República tiene una fructífera carrera de servicio al Valle, a Cali y a nuestra Nación. También tenemos claro que su decisión de regresar a la vida pública como miembro del Gobierno Nacional designada por el presidente Iván Duque, la vuelve sujeto del escrutinio por sus actos como funcionaria.



Tal vez, el que el Presidente de la República y nadie más la haya nombrado como Ministra de Relaciones Exteriores le cause malestar a la columnista. O, a lo mejor, su intención de causar daño y su costumbre de destruir vallecaucanos ilustres buscando a lo mejor aumentar sus lectores, la ha llevado a calificar de títere a quien hoy representa a nuestra región con decoro y sin los aspavientos y las constantes entrevistas que reclaman los medios de comunicación.



Claudia Blum es amiga del expresidente Álvaro Uribe Vélez como lo es y ha sido de innumerables dirigentes nacionales y extranjeros y de personas que desempeñan las más altas posiciones en la diplomacia mundial. Así mismo, en las múltiples ocasiones que ha ejercido cargos de representación popular como Senadora de la República y Presidenta del Senado, o como Representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, ha demostrado su prudencia y su efectiva labor al servicio de Colombia y de los colombianos.



Ese sobrio comportamiento no puede ser motivo para que se le estigmatice con sugerencias venenosas y con intención de hacerle daño, como lo hizo la columnista. O para usar su nombre como pretexto para descargar el tradicional odio que brota en los escritos de doña Gloria H cuando se refiere al expresidente Uribe, al actual gobierno y a muchos vallecaucanos e instituciones nuestras de valía indiscutible.



Si bien la libertad de opinión significa el derecho a expresar lo que se piensa, no puede ser usado por Gloria H para atacar de manera artera a quien ella misma empieza alabando. Con ello, y como lo ha hecho en reiteradas oportunidades contra personalidades e instituciones regionales en su columna, causa daño deliberado y lesiona también la credibilidad de un medio respetuoso y comprometido con la libertad de expresión.



Somos un puñado de vallecaucanos con múltiples formas de pensar frente a la política, a los hechos que afectan a nuestro país y a la dirigencia colombiana. Pero nos duele y debemos expresar nuestro rechazo unánime a la perfidia con que la columnista Gloria H hizo blanco de su mala intención a una persona que merece respeto, así se discrepe de su labor como Canciller de la República.

Firman la carta de respaldo a Claudia Blum

