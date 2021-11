"Nosotros no usamos la palabra 'enemigo' para referirnos a ningún país": Duque

El presidente Iván Duque se volvió a referir este martes a la polémica causada por las palabras del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseveró en Israel que ese país y Colombia tienen "un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá".



"Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país. No usamos la palabra 'enemigo' para hablar de ninguna nación. Somos una nación respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco de éste", dijo a medios desde Israel el Mandatario.



Duque reiteró que el país tiene relaciones diplomáticas con Irán, "pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos diferencias en temas puntuales con ellos".



Las palabras de Molano se dieron este lunes, en el marco de una reunión con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, en el que el ministro expresó su preocupación por la presunta presencia del grupo terrorista Hezbolá en la frontera con Venezuela.



Varios sectores calificaron como un error las palabras del Mindefensa al recalcar que Colombia sostiene relaciones diplomáticas con Irán desde abril de 1975. Incluso, esta Nación tiene una embajada en Bogotá.



El presidente había evitado hacer referencia directa a la palabra 'enemigo', y solo se había limitado a recordar que "Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán como las ha mantenido con otros países".



Noticia en desarrollo...