Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente Iván Duque reiteró este martes el llamado a construir "paz con legalidad" y criticó "la paz cimentada en la impunidad", una de las razones por las cuales su partido se ha mostrado en desacuerdo con los acuerdos de La Habana y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, si bien el jefe de Estado no los mencionó directamente.



Duque hizo las declaraciones en medio de la cátedra Colombia, realizada en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares, ante unos 600 alumnos que siguieron del discurso de manera presencial y virtual.



El jefe de estado recalcó que "la paz que se cimienta en la impunidad es sencillamente una ilusión que solamente les sirve a quienes pretenden burlarse de las instituciones. Derrotar la impunidad es un deber patriótico".



Añadió que "la paz no se puede constituir premiando al victimario, honrando al victimario, o permitiéndole que oprima a la Nación que construye al servicio de sus intereses".



Indicó que se debe ser "implacables" con la sanción a los victimarios y que no se puede justificar la extorsión ni el secuestro ni el homicidio, "so pretexto de causas políticas, porque eso le ha hecho daño históricamente a Colombia".



"La paz con legalidad implica que se repare efectivamente a las víctimas. Implica que la verdad llegue al fondo y que sea contrastada con la verdad judicial. Que no pretendan los victimarios, simplemente con insinuaciones de momento que parecieran acomodaticias, tratar de desviar el verdadero propósito de la justicia", dijo Duque, quien ya ha expresado sus dudas sobre la versión del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado revelada por ex jefes de las Farc.



El mandatario enfatizó que "enaltecer al victimario y ponerlo por encima de los rangos de apreciación judicial del resto de la sociedad no es otra cosa que la revictimización de quienes fueron flagelados" y dijo que se necesita que en el país se entienda que "a delito igual, sanción igual".



Duque finalizó recordando que durante conflictos como la Guerra de los Mil Días, la violencia bipartidista y "los albores de las mal llamadas causas revolucionarias" se cometieron hechos violentos que jamás fueron juzgados.



"Tenemos en este momento riesgo. Pero si hemos evolucionado tanto a la luz de la normatividad internacional que sea esta la razón para pedirle siempre a la justicia que en el mundo de hoy no puede darse un tratamiento benigno a quienes han apelado a crímenes de lesa humanidad", puntualizó.